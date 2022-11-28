В селе Бурятии построят сети водоснабжения

Водопровод появится в селе Гусиное Озеро



В Бурятии рассмотрен и одобрен проект по обеспечению качественной питьевой водой жителей села Гусиное Озеро. На сегодняшний день подана заявка на включение данного проекта в федеральную программу «Чистая вода». Строительство водозаборных сооружений в селе начнётся в 2023 году.



Гусиное Озеро – село в Селенгинском районе Бурятии, с населением 2935 человек. Для водоснабжения в населённом пункте планируется построить водозаборные сооружения и сети водопровода. Водозаборные сооружения по проекту состоят из четырёх скважин (2 основные и 2 резервные), двух резервуаров для чистой воды по 250 куб. м каждый, повысительной насосной станции и станции водоподготовки (очистка воды от мутности).



Для того, чтобы обеспечить первую категорию надёжности электроснабжения водозабора планируется строительство резервной дизельной электростанции. Также территория водозабора огораживается и благоустраивается, предусматривается система наружного видеонаблюдения. Кроме это, работа насосной станции планируется в автоматическом режиме, без постоянного пребывания обслуживающего персонала.



- Проектируемые сети водоснабжения охватят собой все улицы села Гусиное Озеро, пройдут по проездам вдоль существующей и проектируемой застройки. Общая строительная длина трубопроводов – 16 470,5 м. На протяжении сетей водопровода предполагается построить 170 водопроводных колодцев, 31 водоразборную колонку и 63 пожарных гидранта для наружного пожаротушение зданий. Сметная стоимость строительства около трёхсот млн. рублей. Мы планируем, что более 90% это будут федеральные средства и только 6% софинансирования Республики Бурятия. Поэтому сейчас Минстрой Бурятии подготовил и направил заявку для включения данного объекта в программу «Чистая вода». Планируем, что строительство начнётся в 2023 году, - рассказал зампред правительства Евгений Луковников.



Застройщиком выступит муниципальное образование Селенгинского района, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.



