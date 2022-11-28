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В Бурятии стартовал конкурс выдающихся личностей

В Бурятии стартовал конкурс выдающихся личностей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Кандидатура должна обладать патриотическим настроем и желанием мотивировать своим примером

На прошлой неделе стартовал приём заявок на конкурс «Бурятия – это мы», который проводится среди муниципальных образований республики. Конкурс направлен на продвижение и воспитание патриотического настроения среди населения Бурятии. Приём заявок завершится 10 декабря.

Согласно условиям конкурса, муниципальное образование выдвигает одну кандидатуру из выдающихся личностей района или округа. Также на конкурс необходимо представить материалы, в том числе графические (фото/видео, информация, контакты).

Конкурсантами могут быть представители различных профессий (молодой врач/учитель, лучший фермер, предприниматель, представитель любой стратегически важной для муниципального образования или республики профессии), волонтёры, главы многодетных семей, участники СВО и т.д.

Требования к кандидатуре:
- постоянное проживание на территории Бурятии;
- патриотический настрой;
- желание мотивировать своим примером.

Для участия в конкурсе муниципальным образованиям республики необходимо отправить информацию о кандидатуре и материалы на адрес электронной почты [email protected] Приём заявок завершится 10 декабря.

Материалы разместят на сайте и социальных сетях проекта «Гордость Бурятии» с 1 декабря 2022 года по 31 января 2023 года. Все представленные кандидаты становятся лауреатами конкурса «Бурятия – это мы». Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
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