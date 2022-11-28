Главную роль в бурятском спектакле «Алдар. 9 секунд» начал исполнять новый актёр

Особенностью этого 91-го театрального сезона театра стал ввод на роль Алдара Цыденжапова молодого артиста Бато Шойнжонова
В ноябре Бурятский драматический театр показывал на родной сцене и на гастролях в Кижинге по несколько ежедневных показов героической саги «Алдар. 9 секунд» (возрастное ограничение 12+).
Три дня подряд, с 14 по 16 ноября этого года, спектакль был заявлен в афише театра по два раза в день. И проходил при полном аншлаге, сообщает пресс-служба Бурдрама.
- 15 ноября труппа работала просто в авральном режиме. В этот день в перерыве между спектаклями артисты успели показать ещё и получасовую праздничную программу на железнодорожном вокзале города в честь прибытия поезда Деда Мороза, - рассказала помощник худрука театра Надежда Мунконоваю
А через неделю, 24 ноября театр выехал с однодневными гастролями в Кижингинский район республики, где на сцене районного дома культуры спектакль был показан три раза: в 13:00, 16:00 и 19:00.
Гастроли были заявлены в начале месяца, но не состоялись. На таможенном пункте в Наушках задержался весь реквизит спектакля после гастролей в Монголии, где в Улан-Баторе «Алдар» тоже бил аншлаги по несколько показов в день.
Со дня премьеры, состоявшейся в ноябре 2017 года, не стихает интерес зрителей к постановке. Спектакль «Алдар.9 секунд» - один из самых востребованных в репертуаре Бурдрама, и идёт не только на сцене театра, но и на сельских и школьных площадках республики.
По сведениям, министерства культуры Бурятии, за эти годы спектакль зрители увидели более 100 раз. Летом артисты отмечали круглую цифру. Но заявки на выездное выступление не иссякают, идут и идут со всех уголков Бурятии.
Особенностью этого 91-го театрального сезона театра стал ввод на роль Алдара Цыденжапова молодого артиста Бато Шойнжонова. Ранее главную роль Героя России пять лет исполнял актер Алдар Базаров, образ которого зрители успели полюбить.
- Я увидел спектакль, будучи ещё девятнадцатилетним студентом, ровесником Алдара Цыденжапова. И очень проникся судьбой героя: такие люди рождаются очень редко. Признаюсь, что был очень расстроен, плакал, - делится Бато Шойнжонов. - Тогда у меня в душе промелькнула мечта сыграть роль Алдара.
Прошедшие девять показов спектакля в главной роли героя-моряка стали для молодого артиста его экзаменом. От зрителя до актера он прошёл непростой путь: окончил московский актерский вуз, отслужил в армии, отработал много ролей в театре и даже в кино.
За две недели до показа худрук театра Саян Жамбалов сказал ему начинать готовиться к спектаклю. За три прогона был осуществлён ввод в роль нового актера. И вот звездный час! Теперь Бато Шойнжонов сам доводит до слёз зрителей. Скромно признаётся, что ожидал увидеть слезы у людей и услышать их аплодисменты, но всё же был приятно удивлен.
Гастроли в составе Буряад театра на малую родину Кижингу для Бато Шойнжонова - первые. В зале среди зрителей - дедушка и бабушка артиста Баяр Санжиевич Шойнжонов и Сэсэгма Амараевна Дагбаева.
Взглянуть на профессиональную игру ученика пришла и его школьная наставница Сэсэгма Шойдокова. Она была первая, кто вывела Бато Шойнжонова на сцену Кижингинского детского театра. Как вспоминает артист, заслуга учительницы - его первые победы и успехи на конкурсах «Баатор – Дангина», «Эдир Будамшуу» и его жизненный выбор.
Учащиеся Кижингинской средней школы №1 имени Хоца Намсараева пришли на спектакль театра Имени Хоца Намсараева, чтобы увидеть, поселфиться и пообщаться с Бато Шойжоновым, выпускником их школы.
Районная администрация чествует на сцене земляков-артистов и работников театра, выходцев из Кижингинского района, приехавших на гастроли. Среди них народные артисты Бурятии Жажан Динганорбоева, Баярто Ендонов, Биликто Дамбаев, заслуженный артист Бурятии Солбон Субботин, артист Алексей Михайлов, светорежиссёр Александр Нагуслаев, костюмер Сэсэг Догсонова.
Главную роль в бурятском спектакле «Алдар. 9 секунд» начал исполнять новый актёр
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