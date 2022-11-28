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В Бурятии из-за сильных морозов отменили уроки в школах

В Бурятии из-за сильных морозов отменили уроки в школах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На занятия с утра не пошли младшеклассники

Утром 28 ноября в нескольких сёлах Окинского района Бурятии пришлось отменить занятия у учеников первых-четвёртых классов. Причина – низкая температура воздуха. Ночью она опускалась до -38 градусов, а в дневное время пообещали до -27.

Как сообщается в группе «Ока-инфо 24/7», в Орлике младшеклассники будут один день учиться дистанционно, в улусе Сорок уроки начнутся с 12:00, а в посёлке Боксон и в улусах Балакта и Хара-Хужир их вообще не будет – учитывая, что температура воздуха в разных микрорайонах одного и того же поселения разная.

В районном управлении образования напомнили: если занятия в сильные морозы не отменили официально, родители или законные представители детей вправе сами решать, отправлять ли их в школу. Главное – предупредить классного руководителя или других ответственных лиц.

Если за окном -33,-34°С, на уроки не идут 1-4 классы, при -35 – ученики первых-пятых классов, при -36 – первых-шестых, при -37 – первых-восьмых, а в -38 занятия отменяются для всех школьников. Поскольку температура на уличном градуснике и в Интернете часто не совпадает с данными синоптиков, лучше пользоваться информацией на основе данных Росгидромета, а не из Интернета. В частности, это «бегущая» строка на местных телеканалах


школы

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