Глава семейства обратился в прокуратуру
В прокуратуру Советского района Улан-Удэ обратился местный житель с заявлением о нарушении жилищных прав его семьи.
Установлено, что распоряжением администрации района семья в составе четырёх человек снята с учёта в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. Отказ мотивирован утратой оснований, которые до введения в действие Жилищного кодекса РФ давали право на получение указанного жилья, в настоящее время имеющаяся жилая площадь семьи не соответствует учётной норме.
Однако администрацией не учтено, что заявителю принадлежит не вся квартира, а часть доли в праве собственности на квартиру.
Прокурор района принёс протест руководителю администрации Советского района на незаконное распоряжение. Протест удовлетворён, семья восстановлена на учёте в качестве нуждающихся в жилом помещении, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ семью незаконно сняли с очереди на жилплощадь
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