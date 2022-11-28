В Улан-Удэ семью незаконно сняли с очереди на жилплощадь

Глава семейства обратился в прокуратуру



В прокуратуру Советского района Улан-Удэ обратился местный житель с заявлением о нарушении жилищных прав его семьи.



Установлено, что распоряжением администрации района семья в составе четырёх человек снята с учёта в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. Отказ мотивирован утратой оснований, которые до введения в действие Жилищного кодекса РФ давали право на получение указанного жилья, в настоящее время имеющаяся жилая площадь семьи не соответствует учётной норме.



Однако администрацией не учтено, что заявителю принадлежит не вся квартира, а часть доли в праве собственности на квартиру.



Прокурор района принёс протест руководителю администрации Советского района на незаконное распоряжение. Протест удовлетворён, семья восстановлена на учёте в качестве нуждающихся в жилом помещении, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

