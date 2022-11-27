В Бурятии построили детскую площадку на фоне гор

Общество, Фото: минстрой Бурятии

Новые детские площадки появились в Муйском районе



В Муйском районе Бурятии благоустроили сразу три детских площадки. Ha cтpoитeльcтвo нoвыx зoн oтдыxa район пoлyчил пoчти 11 млн pyблeй. Яркие многофункциональные детские площадки построили в селе Усть-Муя, посёлках Северомуйск и Таксимо, сообщил минстрой республики.



В посёлке Северомуйск по улице Школьная детскую площадку построили на фоне гор. Новый игровой комплекс уже полюбился юным жителям. Теперь здесь расположены качели разных видов, горка и спортивные тренажеры.



А в посёлке Таксимо во дворе установили тренажёры и стол для настольного тенниса. Кроме этого, здесь обустроили место для тихого отдыха. Особой популярностью у ребят пользуются качели, установленные в игровой зоне. Согласно пожеланиям жителей деревья не стали трогать, и обустроили пешеходные дорожки.



Ещё один игровой комплекс благоустроили в селе Усть-Муя. Здесь установили две горки, качели-диван, беседки и тренажеры для занятий спортом.



Всего в 2022 году по всей республике построили 247 детских площадок на сумму 849 млн рублей.

