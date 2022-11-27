27 ноября

26 ноября

25 ноября

Популярное

В Бурятии построили детскую площадку на фоне гор

В Бурятии построили детскую площадку на фоне гор
Общество,  Фото:минстрой Бурятии
Новые детские площадки появились в Муйском районе

В Муйском районе Бурятии благоустроили сразу три детских площадки. Ha cтpoитeльcтвo нoвыx зoн oтдыxa район пoлyчил пoчти 11 млн pyблeй. Яркие многофункциональные детские площадки построили в селе Усть-Муя, посёлках Северомуйск и Таксимо, сообщил минстрой республики.

В посёлке Северомуйск по улице Школьная детскую площадку построили на фоне гор. Новый игровой комплекс уже полюбился юным жителям. Теперь здесь расположены качели разных видов, горка и спортивные тренажеры.

А в посёлке Таксимо во дворе установили тренажёры и стол для настольного тенниса. Кроме этого, здесь обустроили место для тихого отдыха. Особой популярностью у ребят пользуются качели, установленные в игровой зоне. Согласно пожеланиям жителей деревья не стали трогать, и обустроили пешеходные дорожки.

Ещё один игровой комплекс благоустроили в селе Усть-Муя. Здесь установили две горки, качели-диван, беседки и тренажеры для занятий спортом.

Всего в 2022 году по всей республике построили 247 детских площадок на сумму 849 млн рублей.
детские площадки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Было — стало: Кому должны граффити?
Было — стало: Кому должны граффити?
Общество, 27.11.2022
«Вот что бывает, когда процессом создания настенной живописи пытается руководить чиновник…»
Жительница Бурятии получила звание «Мать-героиня»
Жительница Бурятии получила звание «Мать-героиня»
Общество, 27.11.2022
Людмила Бадмаева стала одной из первых в России, кто удостоен этого звания        
У жителей Бурятии за пьяную езду изымают автомобили в доход государства
У жителей Бурятии за пьяную езду изымают автомобили в доход государства
Общество, 27.11.2022
Водителей лишают транспортных средств за повторное пьяное вождение
На «Гостеприимную Бурятию» будут «надевать» новую одежду
На «Гостеприимную Бурятию» будут «надевать» новую одежду
Общество, 27.11.2022
Памятник будет становиться красочным по праздникам
Улан-удэнка стала лучшей главной медсестрой в России
Улан-удэнка стала лучшей главной медсестрой в России
Общество, 27.11.2022
Екатерина Никитенко трудится в крупнейшем медучреждении Бурятии
В Улан-Удэ всю ночь подсыпали скользкие дороги
В Улан-Удэ всю ночь подсыпали скользкие дороги
Общество, 27.11.2022
За несколько часов на дороги высыпали более 250 тонн песка
В Бурятии в лесных питомниках обнаружили патогенные грибы
В Бурятии в лесных питомниках обнаружили патогенные грибы
Общество, 27.11.2022
Специалисты обнаружили зависимость между патогенами сеянцев сосны и климатическими зонами их выращивания
В Улан-Удэ днём до -16 градусов
В Улан-Удэ днём до -16 градусов
Общество, 27.11.2022
Синоптики также прогнозируют в городе снег
Четверых забайкальцев оштрафовали за незаконную добычу золота
Четверых забайкальцев оштрафовали за незаконную добычу золота
Общество, 26.11.2022
Мировой судья назначил каждому штрафы в размере от 57 до 67 тысяч рублей
В Улан-Удэ для дошколят прошёл квест по итогам тренингов «Страна безопасности»
В Улан-Удэ для дошколят прошёл квест по итогам тренингов «Страна безопасности»
Общество, 26.11.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Двое забайкальцев стащили из чужого дома 10 литров варенья
Двое забайкальцев стащили из чужого дома 10 литров варенья
Общество, 26.11.2022
Не найдя покупателей, злоумышленники в итоге съели варенье сами
Сбер провёл международную онлайн-конференцию по искусственному интеллекту
Сбер провёл международную онлайн-конференцию по искусственному интеллекту
Общество, 26.11.2022
Онлайн-конференция проходила в течение двух дней
Прогулки по Улан-Удэ. Ноябрь 2022
Прогулки по Улан-Удэ. Ноябрь 2022
Общество, 26.11.2022
Реконструкция театра «Ульгэр», шикарные граффити на задворках «Прогресса», странное сооружение из камней в парке у Мемориала Победы и многое другое

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^