Новые детские площадки появились в Муйском районе
В Муйском районе Бурятии благоустроили сразу три детских площадки. Ha cтpoитeльcтвo нoвыx зoн oтдыxa район пoлyчил пoчти 11 млн pyблeй. Яркие многофункциональные детские площадки построили в селе Усть-Муя, посёлках Северомуйск и Таксимо, сообщил минстрой республики.
В посёлке Северомуйск по улице Школьная детскую площадку построили на фоне гор. Новый игровой комплекс уже полюбился юным жителям. Теперь здесь расположены качели разных видов, горка и спортивные тренажеры.
А в посёлке Таксимо во дворе установили тренажёры и стол для настольного тенниса. Кроме этого, здесь обустроили место для тихого отдыха. Особой популярностью у ребят пользуются качели, установленные в игровой зоне. Согласно пожеланиям жителей деревья не стали трогать, и обустроили пешеходные дорожки.
Ещё один игровой комплекс благоустроили в селе Усть-Муя. Здесь установили две горки, качели-диван, беседки и тренажеры для занятий спортом.
Всего в 2022 году по всей республике построили 247 детских площадок на сумму 849 млн рублей.
В Бурятии построили детскую площадку на фоне гор
Общество, Фото:
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