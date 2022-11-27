Театр «Байкал» попал в тройку лидеров премии «Звезда театрала»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

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Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» претендует на премию «Звезда театрала-2022».



Театр «Байкал» попал в тройку лидеров в номинации «Лучший национальный театр». Также на этот титул претендуют Национальный театр Карелии (Петрозаводск) и Татарский театр имени Камала (Казань).



Помочь театру «Байкал» одержать победу в финальном голосовании может каждый желающий. Для этого надо перейти на сайт премии «Звезда театрала», отдать свой голос и подтвердить, что вы не робот. Голосование будет длиться до 30 ноября.



«Звезда Театрала» - российская награда в сфере театрального искусства, которая позиционирует себя как «независимая премия зрительских симпатий». В течение театрального сезона публика номинирует и отбирает понравившиеся премьерные работы в режиме онлайн. В июне из поступивших заявок формируется лонг-лист, который выставляется на голосование. В сентябре по его итогам формирует шорт-лист. Победители будут объявлены на торжественной церемонии награждения в декабре.



На сайте премии указано, что в общественный совет премии входят: известный футбольный тренер Валерий Газзаев, олимпийская чемпионка-2004 по художественной гимнастике Алина Кабаева, серебряный призёр Олимпийских Игр 2002 года, бывший фигурист, ныне хореограф Илья Авербух, поэтесса Лариса Рубальская, писательница Татьяна Устинова, прославленный тренер по фигурному катанию Елена Чайковского, главный внештатный психиатр минздрава России Зураб Кекелидзе, лётчик-космонавт, Герой России Олег Скрипочка.

