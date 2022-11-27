На «Гостеприимную Бурятию» будут «надевать» новую одежду

Памятник будет становиться красочным по праздникам



В Улан-Удэ запланированы работы по подсветке визитной карточки города – памятника «Гостеприимная Бурятия». Перед городскими электриками стоит задача не просто осветить, а преобразить её – в праздники она будет «надевать» новую одежду, в руках появится хадак яркого цвета. При этом будет возможность менять цвет бурятского костюма и хадака.



– По России нет такой практики, и, если у нас всё получится, то мы будем первыми, кто так обыграет серый камень, - заявил директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.



Также, сообщил он, есть задумка использовать четыре проектора для подсветки отвесной стороны горы Батарейная. На склоне горы таким образом появится надпись «Улан-Удэ» по типу знаменитой надписи «Голливуд».



