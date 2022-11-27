Улан-удэнка стала лучшей главной медсестрой в России

Улан-удэнка Екатерина Никитенко-Киселёва заняла первое место на IV всероссийском конкурсе «Главная медицинская сестра 2022». Она трудится главной медицинской сестрой в республиканской клинической больнице имени Семашко – крупнейшем медучреждении Бурятии.
За звание лучших на конкурсе боролись 280 руководителей сестринского персонала со всей России. Церемония награждения победителей состоялась 25 ноября.
Екатерина Никитенко представила проект «Организация работы централизованного кабинета полиохимиотерапии в многопрофильном стационаре». Такой кабинет действует в больнице – в гематологическом отделении – уже несколько лет, а Екатерина Никитенко была одним из инициаторов его создания.
Стаж работы главной медицинской сестры республиканской клинической больницы – 14 лет. Пойти в медицину она решила ещё в детстве.
- Решением связать жизнь с медициной я обязана своей бабушке, за что безгранично благодарна ей. Будучи медицинской сестрой глазного отделения республиканской больницы, она всегда была для меня примером для подражания. Но переломный момент настал, когда я впервые пришла к ней работу. Я следила за её работой, за тем как она четко и умеючи делала все, видела благодарные глаза пациентов, в том числе маленьких детей. Я поняла, что я тоже хочу и должна помогать людям! – рассказывала ранее в интервью Екатерина Никитенко.
Поэтому ни для кого не стало сюрпризом, когда она решила поступить в Улан-Удэнский базовый медицинский колледж. Окончила его с отличием.
Работать в республиканской клинической больнице начала ещё во время практики. Свой трудовой путь начала в гематологическом отделении в должности санитарки.
После прохождения профессиональной переподготовки вышла на работу уже медицинской сестрой – сначала постовой, а затем стала процедурной медсестрой.
- Работая в таком тяжёлом отделении как гематология, моим кредо стало «Думай и относись к пациентам так, как ты бы хотела, чтобы отнеслись к тебе». Ведь одна из сторон нашей работы – это необходимость установить контакт с пациентом, найти подход к любому человеку, а для этого нужно быть открытым, проявлять сочувствие и поддержку, - рассказывала Екатерина Никитенко.
Когда она вышла из декрета, ей предложили исполнять обязанности главной медицинской сестры республиканской больницы. После официально назначили на должность главной медсестры.
У Екатерины Никитенко трое детей – дочь и два сына.