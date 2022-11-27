Улан-удэнка стала лучшей главной медсестрой в России

Екатерина Никитенко представила проект «Организация работы централизованного кабинета полиохимиотерапии в многопрофильном стационаре». Такой кабинет действует в больнице – в гематологическом отделении – уже несколько лет, а Екатерина Никитенко была одним из инициаторов его создания.Стаж работы главной медицинской сестры республиканской клинической больницы – 14 лет. Пойти в медицину она решила ещё в детстве.- Решением связать жизнь с медициной я обязана своей бабушке, за что безгранично благодарна ей. Будучи медицинской сестрой глазного отделения республиканской больницы, она всегда была для меня примером для подражания. Но переломный момент настал, когда я впервые пришла к ней работу. Я следила за её работой, за тем как она четко и умеючи делала все, видела благодарные глаза пациентов, в том числе маленьких детей. Я поняла, что я тоже хочу и должна помогать людям! – рассказывала ранее в интервью Екатерина Никитенко.Поэтому ни для кого не стало сюрпризом, когда она решила поступить в Улан-Удэнский базовый медицинский колледж. Окончила его с отличием.Работать в республиканской клинической больнице начала ещё во время практики. Свой трудовой путь начала в гематологическом отделении в должности санитарки.После прохождения профессиональной переподготовки вышла на работу уже медицинской сестрой – сначала постовой, а затем стала процедурной медсестрой.- Работая в таком тяжёлом отделении как гематология, моим кредо стало «Думай и относись к пациентам так, как ты бы хотела, чтобы отнеслись к тебе». Ведь одна из сторон нашей работы – это необходимость установить контакт с пациентом, найти подход к любому человеку, а для этого нужно быть открытым, проявлять сочувствие и поддержку, - рассказывала Екатерина Никитенко.Когда она вышла из декрета, ей предложили исполнять обязанности главной медицинской сестры республиканской больницы. После официально назначили на должность главной медсестры.У Екатерины Никитенко трое детей – дочь и два сына.