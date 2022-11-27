За несколько часов на дороги высыпали более 250 тонн песка
В ночь на 27 ноября с столице Бурятии прошёл небольшой снег. Спецтехника со вчерашнего вечера дежурила на местах, чтобы оперативно выехать на уборку и подсыпку, минуя пробки, сообщили в комбинате по благоустройству.
С двух часов ночи шесть машин-пескоразбрасывателей подсыпали городские дороги. За семь часов работы подсыпано более 70 участков. На городские дороги было высыпано 254 тонны песка – это 153 «КамАЗа». В настоящее время все опасные участки подсыпаны, заверили в городском комбинате по благоустройству.
Кроме того, всю ночь работали девять тракторов-щёток, которые очищали автомобильные дороги и пешеходные зоны.
С шести утра 120 уборщиков территорий приступили к ручной уборке улиц, в том числе пешеходных зон от снега и мусора.
Сообщить о необходимости подсыпки городских улиц жители могут круглосуточно по телефонам диспетчерской службы комбината: 379-646, 380-838.
В Улан-Удэ всю ночь подсыпали скользкие дороги
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