В Улан-Удэ днём до -16 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики также прогнозируют в городе снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 27 ноября по республике: облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью и южной половине до умеренного. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 15-20 м/с, слабые метели, заносы. Температура ночью -20,-25, местами -30,-35, по крайнему северу -35,-40, по Прибайкалью -14,-19, днём -12,-17, местами -20,-25, по крайнему северу -26,-31.



В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 8-13, утром и днём порывы 15-18 м/с. Температура ночью -20,-22, днём -14,-16.

