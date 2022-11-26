В Улан-Удэ для дошколят прошёл квест по итогам тренингов «Страна безопасности»

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия



С 1 сентября 2021 года в Железнодорожном районе Улан-Удэ началась реализация проекта «Сообщество профессионалов и родителей за ненасильственное воспитание» Национального института защиты детства, получившего поддержку Фонда президентских грантов. Цель проекта - снижение числа родителей, применяющих насильственные и неконструктивные методы воспитания, через взаимодействие профессионального (педагоги и психологи) и родительского сообщества.



Проблема распространённости применения родителями насильственных, неконструктивных методов воспитания остаётся актуальной. Если многие родители признают недопустимость очевидного физического насилия, то крики, оскорбления, бойкоты, унижения, тычки, подзатыльники, пинки, встряски, к сожалению, распространены в российских семьях.



- Национальный институт защиты детства создал и апробировал багаж методических и информационно-просветительских материалов, разработал и реализовал программы обучения и поддержки родителей и детей, сформировал опорные площадки для их распространения, в т.ч. в Улан-Удэ. В ходе проекта специалистами института были обучены методике проведения тренинговых занятий с детьми и родителями, способам мотивации родителей на сотрудничество с образовательными учреждениями 27 воспитателей, психологов, методистов детских садов и школ Железнодорожного района, - рассказывают организаторы.



В результате с середины сентября в 13 учреждениях образования (детские сады «Алёнушка», «Золотая рыбка», «Росинка», «Подснежник», «Искорка», «Журавлёнок», «Ёлочка», «Огонёк», «Родничок», «Рябинушка» и в школах №26, 36 и 23) района проходили тренинги родительской уверенности. В течение 10 недель мамы и папы обсуждали причины «трудного» поведения детей, спорили о роли наказания и поощрения в процессе воспитания, учились способам и приёмам воспитания детей без применения насилия.



А в это же время в детских садах «Золотая рыбка», «Росинка», «Подснежник», «Огонёк», «Родничок» и в школе №26 прошли тренинги «Страна безопасности». Дети учились демонстрировать уверенное поведение, обращаться за помощью и быть настойчивым при получении помощи и т.д.



- Все занятия проходили «на ура!», сколько мудрости и заботы друг о друге проявляли дети, с каким удовольствием они выполняли упражнения. Уже сейчас воспитатели замечают, что уменьшилось количество конфликтов между детьми, ребята стали добрее и внимательнее, - сообщают они.



Подвести итоги обучения на тренингах «Страна безопасности» педагоги и дети смогли 25 ноября на квесте. Вместе с родителями дети из 50 семей прошли пять этапов и продемонстрировали свои знания. Была определена лучшая команда. И все семьи получили памятные призы и подарки.

