Мировой судья назначил каждому штрафы в размере от 57 до 67 тысяч рублей
Прокуратура Кыринского района провела проверку исполнения законодательства о драгоценных металлах.
В июле 2022 года четверо граждан в долине рек Зун-Хонгорун и Хамаровск незаконно добыли 74,8 г золотосодержащего концентрата стоимостью более 170 тыс. рублей.
Их действия пресечены сотрудниками правоохранительных органов, которые изъяли незаконно добытое золото.
- Прокуратура возбудила в отношении указанных лиц дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.44 КоАП РФ (незаконная добыча драгоценных металлов). Мировой судья признал их виновными, назначив каждому штрафы в размере от 57 тыс. до 67 тыс. рублей, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
Постановления судьи вступили в законную силу.
Четверых забайкальцев оштрафовали за незаконную добычу золота
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