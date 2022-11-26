Прогулки по Улан-Удэ. Ноябрь 2022

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Реконструкция театра «Ульгэр», шикарные граффити на задворках «Прогресса», странное сооружение из камней в парке у Мемориала Победы и многое другое



Снега почти нет, но ёлки и дедморозы уже тут и там. В автолавках вдоль дорог пирамиды из капусты. По Селенге-реке тихо шуршит шуга.



— Иногда в ноябре бывают волшебные дни, когда деревья с утра покрываются инеем и всё-всё становится сказочно красивым. В этот раз такой день тоже был, но красота стремительно исчезла ближе к полудню. Не все даже и заметили-то. Скажут, конечно, что фотошоп. Задворки «Прогресса» (интересно, как скоро забудется это название?) порадовали шикарными граффити. В парке у Мемориала Победы обнаружено странное сооружение из камней — то ли лабиринт, то ли псевдо-херексур. Кто там спрашивал, что ещё посмотреть в Улан-Удэ, кроме Головы? Вот вам новый загадочный объект, — делится увиденным Сергей Тарасенко.



Ярким событием месяца стал приезд Поезда Деда Мороза (0+). Часть пути по городу сказочный состав прошёл с двумя настоящими паровозами. С визгом и густыми клубами дыма поезд прибыл на центральный вокзал Улан-Удэ. Шутка дня была: «Дед Мороз топит за экологию».



— На Саянах появился заборчик между трамвайными путями. Неужели были любители перебегать дорогу где попало? Теперь, получается, будет бег с препятствиями. Длиннющая решётка монтируется и вдоль железнодорожных путей в Южлаге. С трудом верится, что это победит местные обычаи. А кто-то наверняка уже заприметил халявную сетку на домашний курятник. Прорисовываются контуры Ледового дворца, открыть который обещают в следующем году. Продолжается реконструкция театра «Ульгэр». Оказывается, в городе есть ещё один памятник Чехову! Стоит он у Республиканской больницы. А я всё время думал, что там бюст Семашко, — рассказывает фотограф.



