Читинец ударил ножом двухлетнего ребёнка

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет



В Забайкалье предъявлено обвинение 38-летнему жителю Читы в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия.



По версии следствия, 23 ноября 2022 года в Чите пьяный обвиняемый в ходе ссоры с женщиной нанёс удар ножом двухлетней девочке. Накануне по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



- Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. По действующему законодательству обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

