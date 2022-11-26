Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет
В Забайкалье предъявлено обвинение 38-летнему жителю Читы в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия.
По версии следствия, 23 ноября 2022 года в Чите пьяный обвиняемый в ходе ссоры с женщиной нанёс удар ножом двухлетней девочке. Накануне по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
- Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. По действующему законодательству обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Читинец ударил ножом двухлетнего ребёнка
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