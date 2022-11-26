Определены шесть торговых площадок по городу
3-4 декабря на площадках города Улан-Удэ состоится ежегодная «Мясная ярмарка».
- На ярмарке будут представлены мясо, мясопродукты, субпродукты, мясные полуфабрикаты и рыбная продукция от местных сельхозтоваропроизводителей, - сообщили в минсельхозпроде Бурятии.
Администрацией Улан-Удэ определены шесть торговых площадок, на которых пройдёт мероприятие:
1. ТРЦ «Capital Mall» (пр. Автомобилистов, д.4а-1);
2. ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108);
3. ТК «Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9);
4. Рынок «Народный» ТЦ «Первый» (Корабельная ул., 32);
5. Торговая площадка «100 квартала» (ул. Бабушкина, 189);
6. ООО «Табар» (мкр. Левый берег ул. Дорожная 30).
Мероприятие будет проводиться с соблюдением всех рекомендаций и требований контролирующих органов. В министерстве отметили, что при необходимости покупатели смогут ознакомиться с ветеринарной справкой формы №4 непосредственно у продавцов.
- Мероприятие будет проводиться под контролем ветеринарной службы. Вся продукция, реализуемая на ярмарке, будет безопасна в ветеринарно-санитарном отношении: проведена ветеринарно-санитарная экспертиза; выданы ветеринарные сопроводительные документы; на мясо проставлены ветеринарные клейма, - разъяснили в управлении ветеринарии Бурятии.
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В Улан-Удэ пройдёт «Мясная ярмарка»
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