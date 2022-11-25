Жительниц Улан-Удэ поздравили с Днём матери

















Сегодня жители Улан-Удэ послушали тёплые песни, посвященные матери, на праздничном вечере в библиотеке имени Калашникова. На праздник, который устроили в честь Дня матери, пришли неравнодушные жители - общественные активисты, многодетные матери, бабушки, участники творческих коллективов.В честь праздника торжественно была открыта фотовыставка «Ангел по имени Мама!». Яркие и трогательные снимки мам, бабушек, семей, детей и просто счастливых жителей нашего города украсили две большие стены в библиотеке.На выставке были представлены 149 работ фотоконкурса, прошедшего в ноябре. Конкурс проводился Улан-Удэнским горсоветом совместно с общественной приёмной «Единой России» и с центральной городской библиотекой.По словам депутата горсовета Дмитрия Гармаева, в конкурсе «участвовали и просто мужчины, которые делали фотографии своих любимых жен»:- До 24 ноября принимались заявки на конкурс от всех жителей города. Выставка продлится две недели, будет оцениваться всеми посетителями библиотеки. В декабре мы подведём итоги совместно с общественной приемной «Единой России». Все работы очень достойные. Люди очень постарались, вложили душу, показали свою маму самой красивой!На вопрос, какой он считает свою маму, Денис Гармаев ответил просто:- Своя мама всегда круче всех. Все плоды, что я пожинаю сейчас, это результат работы моей мамы со мной. Я очень ей благодарен. Она давала мне всегда ценные советы - как реагировать на проблемы, как быть готовым вставать на ноги и снова идти вперед.- Этот музыкальный вечер мы проводим каждый год. Собираем людей, с кем тесно сотрудничаем – артистов из центра эвенкийской культуры, от узбекский диаспоры, общественных деятелей, людей по интересам и всех друзей! Нам важно, чтобы люди сегодня на вечере почувствовали тепло от нас, что мы их ценим! - добавила директор библиотеки им. И.Калашникова Раиса Цыбенова.Одна группа участников вечера, активисты клуба ЗОЖ «Надежда», поделилась эмоциями: - «Фото очень красивые, душевные. Мы гордимся, что нас пригласили. Всегда стараемся активно ходить на все мероприятия».Гости и организаторы вечера от всей души поздравили всех горожан с праздником, олицетворяющим самое святое и родное, что есть на земле – нашу маму.