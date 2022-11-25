25 ноября

24 ноября

Популярное

Жительниц Улан-Удэ поздравили с Днём матери

Жительниц Улан-Удэ поздравили с Днём матери
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На музыкальный вечер «Материнское сердце», посвящённый празднику, собралось больше 60 человек

Сегодня жители Улан-Удэ послушали тёплые песни, посвященные матери, на праздничном вечере в библиотеке имени Калашникова. На праздник, который устроили в честь Дня матери, пришли неравнодушные жители - общественные активисты, многодетные матери, бабушки, участники творческих коллективов.

В честь праздника торжественно была открыта фотовыставка «Ангел по имени Мама!». Яркие и трогательные снимки мам, бабушек, семей, детей и просто счастливых жителей нашего города украсили две большие стены в библиотеке.

На выставке были представлены 149 работ фотоконкурса, прошедшего в ноябре. Конкурс проводился Улан-Удэнским горсоветом совместно с общественной приёмной «Единой России» и с центральной городской библиотекой.

По словам депутата горсовета Дмитрия Гармаева, в конкурсе «участвовали и просто мужчины, которые делали фотографии своих любимых жен»:

- До 24 ноября принимались заявки на конкурс от всех жителей города. Выставка продлится две недели, будет оцениваться всеми посетителями библиотеки. В декабре мы подведём итоги совместно с общественной приемной «Единой России». Все работы очень достойные. Люди очень постарались, вложили душу, показали свою маму самой красивой!


На вопрос, какой он считает свою маму, Денис Гармаев ответил просто:

- Своя мама всегда круче всех. Все плоды, что я пожинаю сейчас, это результат работы моей мамы со мной. Я очень ей благодарен. Она давала мне всегда ценные советы - как реагировать на проблемы, как быть готовым вставать на ноги и снова идти вперед.


- Этот музыкальный вечер мы проводим каждый год. Собираем людей, с кем тесно сотрудничаем – артистов из центра эвенкийской культуры, от узбекский диаспоры, общественных деятелей, людей по интересам и всех друзей! Нам важно, чтобы люди сегодня на вечере почувствовали тепло от нас, что мы их ценим! - добавила директор библиотеки им. И.Калашникова Раиса Цыбенова.

Одна группа участников вечера, активисты клуба ЗОЖ «Надежда», поделилась эмоциями: - «Фото очень красивые, душевные. Мы гордимся, что нас пригласили. Всегда стараемся активно ходить на все мероприятия».

Гости и организаторы вечера от всей души поздравили всех горожан с праздником, олицетворяющим самое святое и родное, что есть на земле – нашу маму.




день матери ГорсоветУУ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии объявлена программа Рождественских образовательных чтений
В Бурятии объявлена программа Рождественских образовательных чтений
Общество, 25.11.2022
По итогам конференции будет опубликован сборник в электронном формате
Жительниц Улан-Удэ поздравили с Днём матери
Жительниц Улан-Удэ поздравили с Днём матери
Общество, 25.11.2022
На музыкальный вечер «Материнское сердце», посвящённый праздник, собралось больше 60 человек
В Забайкалье продолжается строительство автопарка для воинской части
В Забайкалье продолжается строительство автопарка для воинской части
Общество, 25.11.2022
Строительная готовность зданий и сооружений первого этапа составляет 75%
В районе Бурятии почтили память полного кавалера ордена Славы
В районе Бурятии почтили память полного кавалера ордена Славы
Общество, 25.11.2022
Исполнилось 100 лет со дня рождения Бато Дамчеева
В пригороде Улан-Удэ отремонтируют дом культуры
В пригороде Улан-Удэ отремонтируют дом культуры
Общество, 25.11.2022
На капитальный ремонт потратят 17 млн рублей
В Агинском округе подвели итоги «Театральной осени»
В Агинском округе подвели итоги «Театральной осени»
Общество, 25.11.2022
Победителями стали коллективы из Цаган-Челутая, Зуткулея и Дульдурги
Родителям детей-инвалидов увеличат количество выходных
Родителям детей-инвалидов увеличат количество выходных
Общество, 25.11.2022
Их предоставление будет согласовываться с работодателем
В Забайкалье обустроят 19 временных дамб
В Забайкалье обустроят 19 временных дамб
Общество, 25.11.2022
Средства распределят в шесть муниципалитетов
25 ноября район Бурятии отмечает свой день рождения
25 ноября район Бурятии отмечает свой день рождения
Общество, 25.11.2022
В Хоринском районе идёт подготовка к столетнему юбилею
В Бурятии назвали лауреатов конкурса эссе к 115-летию Н.Г. Балдано
В Бурятии назвали лауреатов конкурса эссе к 115-летию Н.Г. Балдано
Общество, 25.11.2022
Победители награждены дипломами и денежными призами
В Монголии отметили 860-летний юбилей Чингисхана
В Монголии отметили 860-летний юбилей Чингисхана
Общество, 25.11.2022
Глава государства вручил высшую государственную награду двум учёным
В Бурятии жители станции Дивизионная могут оформить свои участки
В Бурятии жители станции Дивизионная могут оформить свои участки
Общество, 25.11.2022
Приём документов осуществляется в КУИ Улан-Удэ
Михаилу Асташову вручили удостоверение мастера спорта международного класса
Михаилу Асташову вручили удостоверение мастера спорта международного класса
Общество, 25.11.2022
По словам спортсмена, только его и не хватало до «полного набора»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^