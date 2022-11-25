В Бурятии прошли пожарные учения в школе

Общество, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Согласно легенде, возгорание произошло в столовой



В Турунтаевской средней школе №1 в Прибайкальском районе Бурятии прошли показательные учения пожарных.



- Тренировочные учения проводятся с целью проверки работоспособности систем противопожарной защиты, сигнализации здания и исправности источников противопожарного водоснабжения. Во время учений огнеборцы отрабатывают способы и приемы тушения пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, а также вопросы взаимодействия со службами экстренного реагирования и администрацией объекта, - отметил организатор учений, начальник 8-го Прибайкальского отряда Противопожарной службы Бурятии Сергей Петров.



Согласно легенде учений, в столовой на втором этаже школы произошло возгорание. Учителя вывели школьников на улицу и собрали на безопасном расстоянии от здания.



Пожарные и педагоги успешно справились с тушением пожара и эвакуацией людей из школы, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

