На озере Бурятии проведут турнир «Торминский хищник»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Рыболовы республики посоревнуются в ловле рыбы на блесну со льда



3 декабря в Бурятии состоится турнир «Торминский хищник» по рыбной ловле на блесну со льда. Соревнования проводятся на правой части озера Торма в Иволгинском районе.



К участию в турнире допускаются все желающие в возрасте от 18 лет. Количество участников не ограничено. Соревнования являются личными и проводятся в один тур продолжительностью 5 часов.



Расписание турнира

8:00 – Прибытие. Регистрация участников

8:45 – Построение. Открытие соревнований

9:00 – Старт тура

14:00 – Финиш тура

14:30 – Взвешивание

15:30 – Подведение итогов соревнований

15:40-16:00—Награждение победителей



Занявшие призовые места в личном зачёте награждаются медалями, дипломами и ценными призами. Об этом сообщает федерация рыболовного спорта РБ.



Возрастное ограничение 0+

