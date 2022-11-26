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На озере Бурятии проведут турнир «Торминский хищник»

На озере Бурятии проведут турнир «Торминский хищник»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Рыболовы республики посоревнуются в ловле рыбы на блесну со льда

3 декабря в Бурятии состоится турнир «Торминский хищник» по рыбной ловле на блесну со льда. Соревнования проводятся на правой части озера Торма в Иволгинском районе.

К участию в турнире допускаются все желающие в возрасте от 18 лет. Количество участников не ограничено. Соревнования являются личными и проводятся в один тур продолжительностью 5 часов.

Расписание турнира
8:00 – Прибытие. Регистрация участников
8:45 – Построение. Открытие соревнований
9:00 – Старт тура
14:00 – Финиш тура
14:30 – Взвешивание
15:30 – Подведение итогов соревнований
15:40-16:00—Награждение победителей

Занявшие призовые места в личном зачёте награждаются медалями, дипломами и ценными призами. Об этом сообщает федерация рыболовного спорта РБ.

Возрастное ограничение 0+
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