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В селе Баргузин в Бурятии построят очистные сооружения

В селе Баргузин в Бурятии построят очистные сооружения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Жителям обещают, что стоки будут очищены до уровня воды питьевого качества

Госэкспертиза Бурятии одобрила проектную документацию на строительство очистных сооружений в селе Баргузин. Проект рассчитан на ежедневную переработку до 860 м3 сточных вод до качества питьевой воды. Очищенные стоки будут сбрасывать в реку Баргузин.

Очистные сооружения предназначены для организованного сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Земельный участок, отведённый под строительство очистных, находится в отдалении от села, на правом берегу реки Баргузин, но за пределами водоохранной зоны.

Вся территория села, как и водосборная площадь реки Баргузин, отнесены к буферной зоне Байкальской природной территории, на которой хозяйственная деятельность регулируется законом «Об охране озера Байкал». В связи с этим подготовка проектной документации потребовала особо тщательного исследования гидрологического режима реки и разработку мероприятий по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и улучшению состояния окружающей среды.

Комплекс очистных сооружений будет включать в себя ряд зданий и сооружений, сообщил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

- Сливную станцию, блок очистки сточных вод, склад хранения обезвоженного осадка, насосную станцию технической воды, резервуары чистой воды, коллектор очищенного стока и русловой рассеивающий выпуск – всё это будет входить в комплекс очистных сооружений. В проектной документации нормируется более 20 показателей качества воды, включая содержание хлора, нефтепродуктов, возбудителей кишечных инфекций и т. д. После прохождения полного технологического цикла очистки сбрасываться в реку Баргузин будет вода питьевого качества. При этом повышение температуры фона реки при поступлении стоков будет менее 3 градусов, что подтверждено расчётами, - отметил Евгений Луковников.

В комплексе очистных сооружений также планируется построить здание административно-бытового корпуса, газовую котельную, дизельную электростанцию пожарные резервуары.

Режим работы канализационных очистных сооружений – круглосуточный, круглогодичный.

Предусматриваемый уровень автоматизации позволит эксплуатировать очистные сооружения с минимальным использованием ручного труда обслуживающего персонала. А автоматика котельной позволяет эксплуатировать её вообще без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Отмечается, что будет организован экологический мониторинг.

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