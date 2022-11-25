«Южный Байкал». Дорога длиною в 20 лет

Общество, Фото: ФКУ Упрдор «Южный Байкал»

В этом году Федеральное казённое учреждение Федерального дорожного агентства «Южный Байкал» отмечает своё 20-летие, подводит итоги деятельности и строит большие планы



Всего лишь за два десятилетия ФКУ Упрдор «Южный Байкал» удалось заметно повысить качество и улучшить состояние федеральных дорог в регионе. В день своего рождения, 19 ноября 2002 года, Управлению отводилась функция содержания 609 км дорог на территории Республики Бурятия, а на сегодняшний день ФКУ «Южный Байкал» – это оперативное управление автомобильных дорог федерального значения общей протяжённостью 1054 км в трёх регионах России: Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области.



Масштабное развитие



За 20 лет ФКУ Упрдор «Южный Байкал» завершило несколько крупных объектов и долгожданных реконструкций. Было построено более 70 км новых дорог, свыше 400 км были капитально отремонтированы. В 2009 году дорожники завершили масштабную реконструкцию моста через реку Селенга, который соединяет два крупнейших района Бурятии, но ни разу не ремонтировался с середины прошлого столетия. В 2013 году построили новый путепровод на 101-м км автодороги Р-258 «Байкал», который решил проблему многочасовых пробок из-за периодических перекрытий автомобильного движения на железнодорожном переезде. Сегодня ведётся масштабная реконструкция моста через реку Переёмная, строительство ещё одного путепровода на 334 км трассы Р-258 «Байкал». Такому масштабному строительству в последний раз федеральные дороги подвергались ещё в середине прошлого столетия, во времена БАМа и других всесоюзных строек.



В оперативном управлении «Южного Байкала» находятся три автомобильные дороги федерального значения: Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, А-333 «Култук – Монды – граница с Монголией», А-340 «Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией». На подведомственных автодорогах расположены 188 мостов и путепроводов, а также 1243 водопропускные трубы. В период с 2015 по 2022 г. отремонтировано 3898,5 пог.м искусственных сооружений, среди которых 1427,8 пог.м. отремонтированы капитально.



Наперегонки с погодой



Дорожники ведут свою работу 24 часа в сутки. В холод и зной, дождь и снег делают всё, чтобы дороги Бурятии и соседних регионов были безопасными и качественными. Несмотря на большое количество солнечных дней в Бурятии, дороги региона строить и ремонтировать гораздо сложнее, чем в центральной части России. Сказывается резко-континентальный климат и наличие многолетнемерзлых грунтов. Короткая продолжительность строительного сезона лишает права на ошибку, поэтому необходимо строить ускоренными темпами, но с высокой надёжностью, применяя только высококачественные материалы. Управление всегда уделяло пристальное внимание современным методикам и разработкам. Собственная лаборатория ФКУ Упрдор «Южный Байкал» на сегодняшний день единственная в регионе полностью укомплектована необходимым набором оборудования для испытаний. На объектах ремонта дорожники успешно применяют новые технологии и материалы, такие как: щебеночно-мастичные асфальтобетоны на полимерном вяжущем, литой асфальтобетон, напыляемая гидроизоляция на мостах, укрепление откосов насыпей и выемок нагелей.



За ситуацией на федеральных трассах круглосуточно следят четыре диспетчера из Центра оперативного управления производством ФКУ Упрдор «Южный Байкал», оснащённого 62 видео камерами, 40 метеопостами, 15 пунктами учёта интенсивности дорожного движения, 8 табло и знаками переменной информации. По всей подведомственной сети автодорог установлено 42 светофора с автоматизированной системой управления. Контроль идёт на всех этапах работ для одной единственной цели – сделать федеральные дороги региона максимально качественными, безопасными и комфортными для всех пользователей страны.



В каждом объекте – частичка души



Бурятия – самая приближенная республика к границе с Монголией. Две федеральные дороги А-333 и А-340 обеспечивают выход к международным пунктам пропуска Кяхта – Алтанбулаг и Монды – Ханх. Эти дороги играют важнейшую роль во внешнеэкономических связях России с Монголией и Китаем. Благодаря строительству обхода города Кяхта в 2012 году, федеральные дорожники вывели поток тяжеловесного транзитного транспорта из города и предоставили Бурятии большие преимущества в перевозках как грузового, так и пассажирского транспорта. Было построено 14 км новой дороги, два путепровода через региональную дорогу «Бичура –Кяхта», выполнено устройство дополнительных полос проезжей части в сторону подъёма и несколько площадок для отдыха водителей.



Несмотря на техническую направленность работы, в каждый объект федеральные дорожники вкладывают не только весь свой опыт и знания, но и частичку души.



Все мосты на территории Бурятии до 60-х годов строились в основном из дерева. И ремонты на них никогда не выполнялись. В 2015 году федеральные дорожники произвели реконструкцию старого моста через реку Малая Быстрая, который был возведён в 1942 году, и, прослужив 72 года, остро нуждался в замене. Вместо старого, обветшалого деревянного моста построили современное железобетонное сооружение с удобными лестничными сходами, освещением, барьерным ограждением, удобным водоотводом. Строительство этого объекта позволило повысить общую грузоподъёмность и в целом транспортную безопасность проезда.



Гордость Управления – это люди



И все же, за значительными результатами любой деятельности всегда стоят люди. Коллектив Управления составляет 70 человек. Это и работники, отдавшие своей профессии ни один десяток лет, и молодые специалисты, имеющие профильное образование и необходимый опыт работы в дорожном хозяйстве. В дружном коллективе «Южного Байкала» развивают не только лучшие направления дорожной отрасли, но и чтут традиции нашей страны. Ежегодно сотрудники Управления организуют мероприятия по очистке и благоустройству памятных мест, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне, принимают участие в благотворительных и экологических акциях, спортивных соревнованиях. За добросовестный труд многие сотрудники Управления награждены медалями, почётными нагрудными знаками и благодарностями. Все эти награды – подтверждение того, что сотрудники ФКУ Упрдор «Южный Байкал» продолжают трудиться, чтобы сделать дороги Байкальского региона безопасными и современными, модернизировать сооружения и коммуникации, внедрять новые технологии и инженерные решения, развивая лучшие традиции дорожной отрасли.



