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В пригороде Улан-Удэ отремонтируют дом культуры

В пригороде Улан-Удэ отремонтируют дом культуры
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иволгинского района
На капитальный ремонт потратят 17 млн рублей

В 2023 году в селе Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии отремонтируют дом культуры на сумму 17 млн рублей. В рамках капитального ремонта заменят кровлю, полы и систему отопления, утеплят и заменят фасад здания и перекрытия, гидроизолируют и утеплят фундамент, а также полностью заменят внутреннюю отделку стен, отремонтируют сцену.

Как сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района, дом культуры был построен силами колхоза в далёком 1957 году. До 2022 года своими силами проводился частичный ремонт и утепление. В зимние месяцы температура воздуха была ниже нормы. Иногда сотрудникам приходилось использовать тепловые пушки.

- В 2022 году мы завершили капитальный ремонт культурно-спортивного центра и создание модельной библиотеки в улусе Хойтобэе, а в 2023 году предстоит большая работа по ремонту дома культуры в селе Нижняя Иволга, - поделилась Ольга Лыктыпова, начальник управления культуры.

Благодаря ремонту более 4500 жителей села Нижняя Иволга смогут организовывать свой досуг в комфортных условиях. На сегодня в доме культуры функционируют следующие клубные формирования: фольклорный ансамбль «Хатараяа», театральная студия «Макс-Арт», вокальная группа «Улыбка», фольклорная группа «Уянга», студия современного танца «Nomad dance» и народный фольклорный ансамбль «Гуламта».

- Ремонт и обновление дома культуры даст возможность увеличить количество клубных формирований и посетителей всех возрастов и социальных групп, обеспечить создание современных условий по организации досуга и отдыха, выявлять талантливых детей и развивать творческие способности всех категорий населения, – отметил глава Иволгинского района Николай Емонаков.

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