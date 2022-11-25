25 ноября

24 ноября

Популярное

Из жизни ушла заслуженный врач Бурятии

Из жизни ушла заслуженный врач Бурятии
Общество,  Фото:ССПМ
Цырегме Дымбрыловой было 79 лет

23 ноября не стало ветерана ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», заслуженного врача Бурятии Цырегмы Дымбрыловой. Об этом сообщили в ССПМ.

Цырегме Батуевне было 79 лет. Она родилась в селе Усть-Эгита в Еравнинском районе 22 апреля 1943 года. В 1976 окончила лечебный факультет Читинского государственного медицинского института.

Как настоящий клиницист, она всегда очень бережно относилась к тому, что сделали поколения её предшественников, и передавала свой богатый опыт интернам, клиническим ординаторам, фельдшерам и молодым коллегам. Последним Цырегма Дымбрылова всегда старалась привить любовь к профессии – любить своих пациентов, находить контакт с каждым из них и общаться с больными на доступном языке, чтобы после разговора с врачом у них исчезли страх и все сомнения.

Цырегма Батуевна пользовалась очень большим авторитетом среди медиков и пациентов, была чутким и отзывчивым человеком, талантливым врачом, мудрой женой, любящей мамой и бабушкой. Всегда тактичная, вежливая и рассудительная, она умела найти выход из любой ситуации, сглаживая своей душевностью проблемные моменты.
смерть врачи некролог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Южный Байкал». Дорога длиною в 20 лет
«Южный Байкал». Дорога длиною в 20 лет
Общество, 25.11.2022
В этом году ФКУ «Южный Байкал» отмечает своё 20-летие, подводит итоги деятельности и строит большие планы
В Бурятии рассказали, как работают ипотечные каникулы для мобилизованных
В Бурятии рассказали, как работают ипотечные каникулы для мобилизованных
Общество, 25.11.2022
Участники СВО могут в любой момент потребовать отсрочку по жилищному кредиту
На Байкале в Бурятии навсегда запретят опасные порошки
На Байкале в Бурятии навсегда запретят опасные порошки
Общество, 25.11.2022
Госдума приняла «антифосфатный» закон в первом чтении
В Бурятии родители сельских школьников пожаловались на бесконечную «домашку»
В Бурятии родители сельских школьников пожаловались на бесконечную «домашку»
Общество, 25.11.2022
Они заявили, что детям приходится сидеть за книжками до полуночи
В Улан-Удэ 90 школьных классов ушли на карантин
В Улан-Удэ 90 школьных классов ушли на карантин
Общество, 25.11.2022
Растёт заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей
ТОСы Заиграевского района Бурятии объединяют сёла для помощи военным
ТОСы Заиграевского района Бурятии объединяют сёла для помощи военным
Общество, 25.11.2022
Пока защитники Отечества сражаются за независимость страны, земляки организуют целые движения по их поддержке
Ещё двое учёных из Бурятии получат стипендию от научного центра
Ещё двое учёных из Бурятии получат стипендию от научного центра
Общество, 25.11.2022
Молодые преподаватели БГУ занимаются биофармтехнологиями    
На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ отловили бездомных собак
На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ отловили бездомных собак
Общество, 25.11.2022
В Железнодорожном районе прошёл очередной собачий рейд
В криминальных районах Улан-Удэ хотят создать «территорию трезвости»
В криминальных районах Улан-Удэ хотят создать «территорию трезвости»
Общество, 25.11.2022
ТОСовцы обсудили свои проблемы с прокурором района
Врач-терапевт рассказала, как прийти в форму после беременности
Врач-терапевт рассказала, как прийти в форму после беременности
Общество, 25.11.2022
Этому поможет регулярное питание, грудное вскармливание и спокойная обстановка
В центре Улан-Удэ начали устанавливать ёлку
В центре Улан-Удэ начали устанавливать ёлку
Общество, 25.11.2022
Каркас ёлки привезли на площадь Советов ночью
Без вести пропавшего военного из Бурятии представят к ордену Мужества
Без вести пропавшего военного из Бурятии представят к ордену Мужества
Общество, 25.11.2022
Зарплату вместо участника СВО теперь будет получать его мать
В Бурятии с декабря вся коммуналка подорожает на 9%
В Бурятии с декабря вся коммуналка подорожает на 9%
Общество, 25.11.2022
 В республике внепланово повысят тарифы на ЖКУ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^