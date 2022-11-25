Из жизни ушла заслуженный врач Бурятии

Цырегме Дымбрыловой было 79 лет





23 ноября не стало ветерана ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», заслуженного врача Бурятии Цырегмы Дымбрыловой. Об этом сообщили в ССПМ.Цырегме Батуевне было 79 лет. Она родилась в селе Усть-Эгита в Еравнинском районе 22 апреля 1943 года. В 1976 окончила лечебный факультет Читинского государственного медицинского института.Как настоящий клиницист, она всегда очень бережно относилась к тому, что сделали поколения её предшественников, и передавала свой богатый опыт интернам, клиническим ординаторам, фельдшерам и молодым коллегам. Последним Цырегма Дымбрылова всегда старалась привить любовь к профессии – любить своих пациентов, находить контакт с каждым из них и общаться с больными на доступном языке, чтобы после разговора с врачом у них исчезли страх и все сомнения.Цырегма Батуевна пользовалась очень большим авторитетом среди медиков и пациентов, была чутким и отзывчивым человеком, талантливым врачом, мудрой женой, любящей мамой и бабушкой. Всегда тактичная, вежливая и рассудительная, она умела найти выход из любой ситуации, сглаживая своей душевностью проблемные моменты.