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«Доброта и сострадание»: В Улан-Удэ открылась выставка буддийских танка

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия выставки Николая Дудко

25 ноября в Художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ начала работу выставка «Танка. Искусство духовного пути» известного буддийского живописца Николая Дудко. В экспозиции представлено искусство традиционной буддийской живописи танка. Работы выполнены художником за последние несколько лет.

Николай Дудко – мастер особого искусства буддийской живописи танка. Танка Дудко написаны в живописной традиции тибетской школы Мен-ри. Художник делает полноцветные танка, танка «мартан», «нагтан», «сертан» и танка на шёлке.

- Я очень рад возможности показать свои новые работы, это уникальная возможность сейчас донести до людей эту красоту и духовную культуру, которая насчитывает многие тысячелетия. И эта культура несёт счастье, доброе, сострадание, чего нам так не хватает сейчас. Поэтому наша выставка посвящена этому – доброте и состраданию, - сказал на открытии Николай Дудко.

Это же отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева в своём приветствии.

- Сегодня, открывая вашу выставку, что произведения, созданные вами, дарят людям тепло и доброту, надежду на лучшее. Вера даёт человеку определённость системы ориентиров, она помогает нам быть сильными и не отчаиваться, двигаться дальше и достигать новых вершин, - подчеркнула она.

Цель танка - помочь понять основные положения Учения и установить связь между верующим и прототипом Просветлённого, изображённого на ней. Они используются для медитации, в них нет ни одной случайной детали, поэтому столь важным считается следование канону.

В ранние годы Николай Дудко получил классическое западное образование светского художника. В середине 1990-х уехал в Индию для постижения буддийской философии и изучения древнего религиозного искусства. Он продолжил образование в Библиотеке тибетских рукописей и архивов в городе Дхарамсала (Индия) у личного художника Его Святейшества Далай-ламы XIV- преподобного Сангей Ешей, и получил диплом традиционного художника буддийской живописи танка стиля Мен-ри с правом преподавания. Кроме живописи танка, художник изучал буддийскую философию, тибетский язык.

Николай Дудко член Союза художников России, член Московского союза художников, Заслуженным художником Республики Бурятия. Его танка находятся во многих дацанах Бурятии, Монголии и Тибета, а также в музеях и частных коллекциях многих стран мира.

Выставку можно посетить до 11 декабря.


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выставка буддизм танка

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