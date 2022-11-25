В районах Бурятии состоятся концерты Бурятской филармонии

Гастроли будут приурочены ко Дню матери



Концерты ко Дню матери жителям районов республики подарят солисты Бурятской филармонии Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов подарят. 30 ноября дуэт выступит в Селенгинской школе, 1 декабря в центре культурного развития в Саган-Нуре.



Зрители услышат популярные бурятские песни «Наян наваа», «Хаанабшии», «Хоюулаа», известные зарубежные хиты «What is love», «I got love», «Perfect» и любимые российские песни «Кукушка», «Вперёд, Россия», «Олеся» и другие.



- Артисты уже много лет работают в дуэте. В 2020 году они представляли Бурятию на всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда 2020», - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.



Возрастное ограничение 6+

