Гастроли будут приурочены ко Дню матери
Концерты ко Дню матери жителям районов республики подарят солисты Бурятской филармонии Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов подарят. 30 ноября дуэт выступит в Селенгинской школе, 1 декабря в центре культурного развития в Саган-Нуре.
Зрители услышат популярные бурятские песни «Наян наваа», «Хаанабшии», «Хоюулаа», известные зарубежные хиты «What is love», «I got love», «Perfect» и любимые российские песни «Кукушка», «Вперёд, Россия», «Олеся» и другие.
- Артисты уже много лет работают в дуэте. В 2020 году они представляли Бурятию на всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда 2020», - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.
Возрастное ограничение 6+
В районах Бурятии состоятся концерты Бурятской филармонии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По итогам конференции будет опубликован сборник в электронном формате
На музыкальный вечер «Материнское сердце», посвящённый праздник, собралось больше 60 человек
Строительная готовность зданий и сооружений первого этапа составляет 75%
Исполнилось 100 лет со дня рождения Бато Дамчеева
На капитальный ремонт потратят 17 млн рублей
Победителями стали коллективы из Цаган-Челутая, Зуткулея и Дульдурги
Их предоставление будет согласовываться с работодателем
Заявки принимаются до 1 декабря
Средства распределят в шесть муниципалитетов
На это согласны лишь 36% горожан
В Хоринском районе идёт подготовка к столетнему юбилею
Победители награждены дипломами и денежными призами
Глава государства вручил высшую государственную награду двум учёным
Приём документов осуществляется в КУИ Улан-Удэ
По словам спортсмена, только его и не хватало до «полного набора»