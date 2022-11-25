В Бурятии объявлена программа Рождественских образовательных чтений

По итогам конференции будет опубликован сборник в электронном формате



29 и 30 ноября в Улан-Удэ состоится региональный этап XII Рождественских образовательных чтений на тему «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».



29 ноября в рамках чтений пройдут пленарное заседание в здании правительства Бурятии, секции «Духовно-нравственное воспитание в современной системе образования» и «Возможности предметной области «Духовно-нравственная культура народов России» для формирования личных качеств школьников на основе духовных ценностей» в Бурятском республиканском институте образовательной политики, а также секция по вопросам утверждения трезвости и семинар в культурно-просветительском центре «Воскресение» храма пророка Божия Илии.



30 ноября состоится работа секции «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста: теоретические основы, проблемы, опыт» в республиканской детско-юношеской библиотеке, секции молодёжного служения и круглого стола в Бурятском госуниверситете, секции по тюремному служению и круглого стола в управлении ФСИН России по РБ, круглого стола по социальному служению в воскресной школе Свято-Никольского храма, секции по миссионерской деятельности и семинара в духовно-просветительском центре Свято-Одигитриевского собора.



Также в рамках образовательных чтений Улан-Удэнская и Бурятская епархия организует 1 декабря проведение круглого стола «Межконфессиональный диалог в условиях глобальных вызовов современности» в Северобайкальске и БГУ. С 1 по 23 декабря пройдёт ряд встреч и бесед среди воинских подразделений Улан-Удэнского военного гарнизона и в подразделениях силовых ведомств Бурятии на тему «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».



Кроме этого, будут подведены итоги регионального этапа XVIII международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» и заочного конкурса сочинений, посвящённых 600-летию со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархий.

