В Бурятии назвали лауреатов конкурса эссе к 115-летию Н.Г. Балдано

Победители награждены дипломами и денежными призами



В Бурятии завершился конкурс эссе, посвящённый 115-летию со дня рождения народного писателя республики и драматурга Намжила Балдано. Мероприятие проходило в формате онлайн.



Участником конкурса мог стать любой желающий, достигший 16 лет. Конкурсанты предоставили эссе на русском и бурятском языке на тему «Герои үлигеров в творчестве Намжила Балдано».



Согласно коллегиальному решению членов жюри, призовые места были распределены следующим образом.



Победители конкурса эссе на бурятском языке:

Диплом лауреата I степени и денежный приз 4000 руб. присуждены Нине Артугаевой;

Диплом лауреата II степени и денежный приз 2000 руб. присуждены Сэрэгме Ринчиновой;

Диплом лауреата III степени и денежный приз 1000 руб. присуждены Алтане Раднаевой.



Победители конкурса эссе на русском языке:

Диплом лауреата I степени и денежный приз 4000 руб. присуждены Александру Перенову;

Диплом лауреата II степени и денежный приз 2000 руб. присуждены Ханде Данжеевой;

Диплом лауреата III степени и денежный приз 1000 руб. присуждены Эдуарду Цыденову.



Как сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ, победители награждены дипломами и денежными призами, участники — сертификатами. Члены жюри также отметили работу Натальи Р., ученицы 10 класса Хилганайской СОШ им. Э.-Д. Ринчино Баргузинского района Бурятии.



