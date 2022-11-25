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В Бурятии назвали лауреатов конкурса эссе к 115-летию Н.Г. Балдано

В Бурятии назвали лауреатов конкурса эссе к 115-летию Н.Г. Балдано
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители награждены дипломами и денежными призами

В Бурятии завершился конкурс эссе, посвящённый 115-летию со дня рождения народного писателя республики и драматурга Намжила Балдано. Мероприятие проходило в формате онлайн.

Участником конкурса мог стать любой желающий, достигший 16 лет. Конкурсанты предоставили эссе на русском и бурятском языке на тему «Герои үлигеров в творчестве Намжила Балдано».

Согласно коллегиальному решению членов жюри, призовые места были распределены следующим образом.

Победители конкурса эссе на бурятском языке:
Диплом лауреата I степени и денежный приз 4000 руб. присуждены Нине Артугаевой;
Диплом лауреата II степени и денежный приз 2000 руб. присуждены Сэрэгме Ринчиновой;
Диплом лауреата III степени и денежный приз 1000 руб. присуждены Алтане Раднаевой.

Победители конкурса эссе на русском языке:
Диплом лауреата I степени и денежный приз 4000 руб. присуждены Александру Перенову;
Диплом лауреата II степени и денежный приз 2000 руб. присуждены Ханде Данжеевой;
Диплом лауреата III степени и денежный приз 1000 руб. присуждены Эдуарду Цыденову.

Как сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ, победители награждены дипломами и денежными призами, участники — сертификатами. Члены жюри также отметили работу Натальи Р., ученицы 10 класса Хилганайской СОШ им. Э.-Д. Ринчино Баргузинского района Бурятии.

Бурятия конкурс эссе библиотека литература Улан-Удэ

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