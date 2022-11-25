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ТОСы Заиграевского района Бурятии объединяют сёла для помощи военным

ТОСы Заиграевского района Бурятии объединяют сёла для помощи военным
Общество,  Фото:пресс-служба администрации главы и правительства РБ
Пока защитники Отечества сражаются за независимость страны, земляки организуют целые движения по их поддержке. ТОСы Заиграевского района поставляют в волонтёрские центры провизию, обмундирование, тёплые вещи для военнослужащих

- Когда началась СВО, все наши ТОС активно приняли участие в поддержке и помощи нашим военнослужащим. Мы начали взаимодействовать с волонтёрским движением «Своих не бросаем» и центром добровольчества «В ритме жизни». Когда призвали по мобилизации нашего куратора района Руслана Евгеньевича Тарасова, мы организовали акцию «Vместе мы сила» и собрали посылки для него и его сослуживцев. Но на этом мы не остановились, работа нарастала и продолжается по сей день. В чём сила ТОСов? Мы вместе. Мы не остановимся. Пока нашим ребятам можно чем-то помочь, мы будем работать, - рассказала Наталья Газизьянова, куратор ТОСов Заиграевского района.

В районе 175 ТОСов, и все они вовлечены в это дело. Из 19 разных поселений активисты работают дома, привозят каждый что может: вяжут, шьют.

- Наши ТОСы – это самые неравнодушные жители района. У нас есть бабушка, ей 93 года она живёт в Челутае. Дома вяжет свитера, носки и перчатки для воинов. Все, что нам передают, мы отправляем волонтёрам, в наш ресурсный центр. Также наши активисты ездят с концертами в Сосновый бор. Недавно проводили концерт для раненых солдат, ребята были очень благодарны, - говорит Яна Петровская, председатель ТОС «Доверие».
правительство РБ ТОС Бурятия Заиграевский район

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