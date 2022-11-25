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В Забайкалье рассказали о субсидировании авиамаршрутов в 2023 году

В Забайкалье рассказали о субсидировании авиамаршрутов в 2023 году
Общество,  Фото:pixabay.com
Пока утверждены пять направлений межрегиональных авиаперевозок

Авиапутешествия по Забайкалью и за его пределы будут доступны для жителей региона в 2023 году за счёт поддержки краевого бюджета. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

- На субсидирование местного и межрегионального авиасообщения в бюджете на следующий год предусмотрено 77,6 миллиона рублей. Благодаря этому перелёты между отдалёнными населёнными пунктами Забайкалья, а также между некоторыми городами России станут доступнее – жители смогут приобретать билеты по специальным сниженным тарифам, - рассказал замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Сергей Кривощеков.

Он отметил, что в 2023 году местные авиаперевозки, как и ранее, будут организованы по следующим направлениям: Чита – Юмурчен – Чита, Чита – Усть-Каренга – Чита, Чита – Газимурский Завод – Чита, Чита – Красный Чикой – Чита, Чита – Краснокаменск – Чита, Чита – Красный Чикой – Менза, Чита – Кыра – Чита, Чита – Чара.

- Сегодня утверждено пять направлений межрегиональных авиаперевозок: Благовещенск – Чита, Кемерово - Чита, Иркутск - Чита, Красноярск – Чита и Чита – Южно-Сахалинск. Маршруты по субсидированию других направлений на 2023 год, в том числе в Москву и Санкт-Петербург, в настоящее время рассматриваются федеральным агентством воздушного транспорта, - добавил замминистра.
Забайкальский край авиаперевозки субсидирование

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