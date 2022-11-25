В Монголии отметили 860-летний юбилей Чингисхана

Общество, Фото: пресс-служба президента Монголии

Глава государства вручил высшую государственную награду двум учёным



24 ноября, в первый день первого зимнего месяца по лунному календарю, в Монголии торжественно отметили 860-летний юбилей Чингисхана или День гордости Монголии. В этот праздничный день президент Монголии У. Хурэлсух вручил высшую государственную награду Монголии – орден «Чингисхан» первой степени ведущему научному сотруднику института географии и геоэкологии академии наук Монголии, академику, доктору и профессору Д. Доржготову, а также американскому учёному-монголоведу, доктору и профессору Джеку Уэзерфорду.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», награды были вручены «за знаменательные и особые заслуги в исследовании и представлении народам мира с научным обоснованием истории о жизнедеятельности Чингисхана, его великих дел и заслуг».



- В этом году, по случаю 860-летия со дня рождения нашего Великого хана, мы, монголы, успешно построили и открыли самый большой в Азии музей Чингисхана, в котором представлена история Чингисхана, его предков и преемников, несмотря на тяжёлые времена пандемии. Также в этом году в Улан-Баторе была организована международная научная конференция «Мир Чингисхана и монголоведение» и создана международная ассоциация чингисхановедов. Эта международная ассоциация и музей Чингисхана занимаются научными исследованиями, распространением и популяризацией вклада Великого хана в развитие человечества, а также его государства, исторического и культурного наследия, расширением масштабов изучения Чингисхана, - заявил президент Монголии на внеочередном заседании Великого государственного хурала, посвящённом 860-летию со дня рождения Чингисхана.

