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В Монголии отметили 860-летний юбилей Чингисхана

В Монголии отметили 860-летний юбилей Чингисхана
Общество,  Фото:пресс-служба президента Монголии
Глава государства вручил высшую государственную награду двум учёным

24 ноября, в первый день первого зимнего месяца по лунному календарю, в Монголии торжественно отметили 860-летний юбилей Чингисхана или День гордости Монголии. В этот праздничный день президент Монголии У. Хурэлсух вручил высшую государственную награду Монголии – орден «Чингисхан» первой степени ведущему научному сотруднику института географии и геоэкологии академии наук Монголии, академику, доктору и профессору Д. Доржготову, а также американскому учёному-монголоведу, доктору и профессору Джеку Уэзерфорду.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», награды были вручены «за знаменательные и особые заслуги в исследовании и представлении народам мира с научным обоснованием истории о жизнедеятельности Чингисхана, его великих дел и заслуг».

- В этом году, по случаю 860-летия со дня рождения нашего Великого хана, мы, монголы, успешно построили и открыли самый большой в Азии музей Чингисхана, в котором представлена история Чингисхана, его предков и преемников, несмотря на тяжёлые времена пандемии. Также в этом году в Улан-Баторе была организована международная научная конференция «Мир Чингисхана и монголоведение» и создана международная ассоциация чингисхановедов. Эта международная ассоциация и музей Чингисхана занимаются научными исследованиями, распространением и популяризацией вклада Великого хана в развитие человечества, а также его государства, исторического и культурного наследия, расширением масштабов изучения Чингисхана, - заявил президент Монголии на внеочередном заседании Великого государственного хурала, посвящённом 860-летию со дня рождения Чингисхана.
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