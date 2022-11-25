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В Забайкалье продолжается строительство автопарка для воинской части

В Забайкалье продолжается строительство автопарка для воинской части
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Строительная готовность зданий и сооружений первого этапа составляет 75%

В Забайкальском крае, на территории посёлка Горный специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России возводят современный объект инфраструктуры, который обеспечит хранение, техническое обслуживание и ремонт боевой техники одной из воинских частей Восточного военного округа. Второй этап строительства осуществляется на площади в 29 гектаров.

До конца 2023 года будут сооружены несколько отапливаемых хранилищ общей площадью 12 тысяч квадратных метров. Кроме того, будут построены контрольно-технический пункт, площадки для проверки технического состояния машин, пункт заправки, пункт чистки и мойки автомобилей. Также планируется возвести пункт ежедневного технического обслуживания техники, аккумуляторную станцию, склады, трансформаторную подстанцию, котельную, водозаборные и очистные сооружения, пожарные резервуары и ограждения с системой охраны. В парке боевых машин появится учебное поле с автодромом, командным пунктом и площадками для специальной подготовки.

Сейчас на объекте возводятся железобетонные фундаменты хранилищ: выполняется бетонная подготовка, армирование, укладка гидроизоляции. Сами хранилища представляют собой металлический каркас с тентом. Они не являются объектами капитального строительства и поставляются в полной заводской готовности с инженерным оборудованием. Хранилища на участок строительства поступят в феврале-марте 2023 года, после чего начнётся их монтаж.

- Строительная готовность зданий и сооружений первого этапа составляет 75%. Район строительства находится в зоне основного распространения многолетней мерзлоты, сезонное промерзание — четыре метра. Все объекты спроектированы с учётом климатических особенностей региона, даже в самую холодную зиму в хранилищах будет поддерживаться необходимый температурно-влажностный режим (комфортная температура +5 С), - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Забайкальский край строительство воинская часть ВВО автопарк

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