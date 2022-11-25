В Иркутске проходит выставка «Байкалтур»

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

На круглый стол собрались участники «Заповедного ожерелья Байкала»



Развитие туристических маршрутов на особо охраняемых природных территориях Байкала и многое другое обсуждают в Иркутске в рамках международной туристской выставки «Байкалтур-2022», которая стартовала 24 ноября в павильонах Сибэкспоцентра. Мероприятие проводят уже в 24-й раз. Ежегодно экспозицию, круглые столы и сессии выставки посещают около двух тысяч человек.



Свои предложения посетителям и партнёрам представили 112 участников, среди них представители Иркутской области, Бурятии и Алтайского края. Кроме того, в экспозиции представлены музеи, государственные, общественные и образовательные ассоциации, представители туристического бизнеса и сувенирной продукции.



В частности, в Иркутск приехали представители нескольких особо охраняемых природных территорий, входящих в ассоциацию «Заповедное ожерелье Байкала». На выставке-форуме можно найти полиграфическую и сувенирную продукцию, выставку фотокартин, ответы на вопросы о таких территориях, как Тункинский национальный парк, Байкальский заповедник, Баргузинский заповедник, Байкало-Ленский заповедник, Прибайкальский национальный парк, Забайкальский национальный парк, заказники «Тофаларский», «Фролихинский» и «Красный Яр». Собрать «Заповедное ожерелье» в таком составе и формате работы удалось впервые, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».



В торжественной церемонии открытия приняли участие представители агентства по туризму региона, торгово-промышленной палаты области. С приветственным словом выступил генеральный консул Республики Кореи Ким Се Ун. В первый день участники обсудили концепцию развития муниципалитетов для определения их туристического потенциала на пленарной сессии «Туризм как драйвер развития территории». Прошёл круглый стол, посвящённый формированию программ оздоровительного туризма, слушателям представили санаторно-курортные учреждения, состоялись выступления главных врачей и обмен мнениями.



Во второй день работы выставки-форума, 25 ноября, запланирован круглый стол «Заповедное ожерелье Байкала», на котором представят проекты и новинки следующего года, а также планы байкальских природоохранных учреждений на 2023 год. Организаторы проведут диалог с представителями туристического бизнес-сообщества Иркутской области и Бурятии по теме организации турпотока в правовом поле, направленном на сохранение уникальных природных территорий вокруг Байкала.



На протяжении всего периода работы выставки пройдут презентации туристического потенциала регионов-участников и муниципальных образования Иркутской области.



Кроме того, 26 ноября, в день завершения выставки впервые состоится выездная региональная конференция-лаборатория в Байкальске. Также в субботу посетителей выставки ждут розыгрыш путёвок на Байкал и гастрономический мастер-класс по приготовлению сыра. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.



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