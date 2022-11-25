Молодые преподаватели БГУ занимаются биофармтехнологиями
Преподаватели Бурятского госуниверситета стали победителями конкурса стипендий научно-образовательного центра (НОЦ) «Байкал». Они получат стипендию в размере 50 тысяч рублей.
- В работе научного центра «Байкал» БГУ участвует по направлению «АгроБиоФармТехнологии». Получателями стипендии стали Туяна Рандалова, заведующая лабораторией химии природных систем и Саяна Преловская, доцент кафедры фармации университета. Оба победителя имеют степень кандидата фармацевтических наук, - сообщили в вузе.
На конкурс поступили 123 заявки от молодых исследователей Бурятии и Иркутской области. Конкурсная комиссия выбрала 80 лидеров.
Как сообщал «Байкал-Daily», также эту стипендию получили девять молодых учёных из ВСГУТУ.
Справка:
Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Байкал» (НОЦ «Байкал») создан для содействия решения проблем импортозамещения, экономического развития Иркутской области и Республики Бурятия через поиск и внедрение новых технологий в областях глубокой переработки промышленных отходов и возобновляемых природных ресурсов.
Ещё двое учёных из Бурятии получат стипендию от научного центра
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Среди них жители Бурятии, Иркутска, Читы
Молодые преподаватели БГУ занимаются биофармтехнологиями
В Железнодорожном районе прошёл очередной собачий рейд
ТОСовцы обсудили свои проблемы с прокурором района
Каркас ёлки привезли на площадь Советов ночью
Зарплату вместо участника СВО теперь будет получать его мать
В республике внепланово повысят тарифы на ЖКУ
Он сможет принять 100 малышей
Будут выставлены дополнительные экипажи
В рамках совместной ВКС «Единая Россия» и Минпросвещения обсудили итоги реализации программы по капитальному ремонту зданий школ
Спектакль расскажет всем известную историю о Снежной королеве
Перед Новым годом в столице Бурятии запустят акцию «Подарок мецената»
Помимо неё, в машине находились ещё водитель и пассажир
Менее чем за сутки на него собрали 300 тысяч рублей
Награждение состоялось в преддверии Всероссийского дня матери