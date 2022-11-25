На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ отловили бездомных собак

В Железнодорожном районе прошёл очередной собачий рейд
В микрорайонах Верхняя Березовка, Стрелка и Орешкова в Улан-Удэ прошёл рейд по проверке правил содержания домашних и отлову безнадзорных животных. Во время рейда четыре мобильные группы составили четыре протокола за отсутствие регистрации и нарушение правил выгула, выписали 10 требований о явке. Отловлено 11 безнадзорных собак, сообщили в мэрии.
На Верхней Берёзовке был развёрнут мобильный пункт регистрации и вакцинации домашних животных. Всего сотрудники Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных вакцинировали и зарегистрировали восемь собак, вакцинировали – 15.
Также состоялись профилактические беседы в школах № 21 и №64 и детском садике «Малыш».
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