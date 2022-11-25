25 ноября

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В криминальных районах Улан-Удэ хотят создать «территорию трезвости»

В криминальных районах Улан-Удэ хотят создать «территорию трезвости»
Общество,  Фото:прокуратура Советского района
ТОСовцы обсудили свои проблемы с прокурором района

В четверг, 24 ноября, в прокуратуре Советского района Улан-Удэ состоялась встреча с представителями ТОС. В мероприятии также участвовали руководители правоохранительных органов и местного самоуправления.

Прокурор Советского района Андрей Багаев особое внимание уделил роли ТОСов в решении вопросов местного значения, профилактике совершения преступлений и правонарушений.

- По результатам совещания уполномоченные органы ориентированы на усиление профилактической работы, в том числе по решению вопросов о формировании ТОСов в микрорайонах Стеклозавод, Батарейка, Дивизионный, отличающихся особой криминогенной обстановкой, «территорий трезвости», - сообщили «Байкал-Daily» в прокуратуре Советского района.


Кроме того, собравшиеся обратили внимание на необходимость совершенствования взаимодействия между органами власти, местного самоуправления и организациями ТОС.

Также были подняты вопросы патрулирования полицейскими частного сектора и размещения опорных пунктов полиции в отдалённых районах города.

Жители ТОС сообщил о нарушении закона при размещении золошлаковых отходов вблизи границ их территорий.

- Заявленные представителями ТОСов вопросы приняты надзорным органом к рассмотрению, – заключили в прокуратуре.


прокуратура

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