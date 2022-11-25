В криминальных районах Улан-Удэ хотят создать «территорию трезвости»





В четверг, 24 ноября, в прокуратуре Советского района Улан-Удэ состоялась встреча с представителями ТОС. В мероприятии также участвовали руководители правоохранительных органов и местного самоуправления.Прокурор Советского района Андрей Багаев особое внимание уделил роли ТОСов в решении вопросов местного значения, профилактике совершения преступлений и правонарушений.- По результатам совещания уполномоченные органы ориентированы на усиление профилактической работы, в том числе по решению вопросов о формировании ТОСов в микрорайонах Стеклозавод, Батарейка, Дивизионный, отличающихся особой криминогенной обстановкой, «территорий трезвости», - сообщили «Байкал-Daily» в прокуратуре Советского района.Кроме того, собравшиеся обратили внимание на необходимость совершенствования взаимодействия между органами власти, местного самоуправления и организациями ТОС.Также были подняты вопросы патрулирования полицейскими частного сектора и размещения опорных пунктов полиции в отдалённых районах города.Жители ТОС сообщил о нарушении закона при размещении золошлаковых отходов вблизи границ их территорий.- Заявленные представителями ТОСов вопросы приняты надзорным органом к рассмотрению, – заключили в прокуратуре.