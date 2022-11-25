Приём документов осуществляется в КУИ Улан-Удэ
24 ноября в Бурятии министерством обороны РФ были переданы в муниципальную собственность участки в районе станции Дивизионная для оформления свыше 300 жилых домов.
- Исторически сложилось так, что здесь жители построили свои дома на землях, принадлежащих министерству обороны России, и с течением времени возник вопрос оформления участков в собственность. Решение проблемы велось на протяжении многих лет, неоднократно проводились совещания на уровне главы Республики Бурятия, уполномоченного по правам человека, полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО. И вот, командная работа принесла результаты, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Жителей переулка Школьный, улиц Огневой, Интернациональной, Школьной, Войсковой и Каменной приглашают оформить свои участки в собственность, бесплатно либо в аренду. Приём документов осуществляется в комитете по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ. Об этом сообщает управление по информационной политике города.
В Бурятии жители станции Дивизионная могут оформить свои участки
Общество, Фото:
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