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Более тысячи школ отремонтировано по программе «Единой России» в 2022 году

Более тысячи школ отремонтировано по программе «Единой России» в 2022 году
Общество,  Фото:пресс-служба «Единой России»
В рамках совместной ВКС «Единая Россия» и Минпросвещения обсудили итоги реализации программы по капитальному ремонту зданий школ в 2022 году, а также наметили планы на 2023 год

Открывая совещание, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что в текущем году отремонтировано 1100 зданий школ. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

- Фактически это новые общеобразовательные учреждения. На высвобожденные средства – 15 млрд рублей – были отремонтированы ещё 600 школ, - добавил министр.

Кроме того, он указал, что в таких регионах, как Калмыкия, Удмуртия, Тульская область, в зданиях 5 школ всё ещё не завершены капитальные ремонты.

В свою очередь секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак добавил, что проблемы с выполнением показателей программы присутствуют также в Забайкальском крае, Курской, Новосибирской и Псковской областях.

При этом Турчак выразил уверенность, что к концу года все ремонтные работы на всех этих объектах будут закончены.

Обращаясь к Сергею Кравцову, он попросил подготовить реестр подрядчиков, которые не сумели уложиться в сроки сдачи объектов, чтобы больше не допускать их к конкурсным процедурам.

Кроме того, Андрей Турчак отметил, что на 2023 год также будет запланирован ремонт в более чем 1,5 тыс. школ по всей стране. Требуемое финансирование «Единая Россия» заложила в федеральном бюджете, при этом и в региональных бюджетах будут предусмотрены расходы на софинансирование программы.

Заявки на капремонт школ будут приниматься и от новых территорий РФ. Такое поручение секретарь генсовета дал местным отделениям «Единой России» в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Что касается сэкономленных бюджетных средств, то по инициативе «Единой России» они также могут быть направлены на внеочередные капремонты школ. Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс уже приняты и делегируют право правительству по ходатайствам регионов перенаправлять эти средства.

- Программа капитальных ремонтов входит в народную программу «Единой России» и стала народной в прямом смысле этого слова. Потому что и родители, и дети участвовали в дизайнерских проектах и контролировали работы на всех этапах, - рассказал Сергей Кравцов.

Программа капремонта школ под эгидой «Единой России» реализуется совместно с Минпросвещения и входит в народную программу, которая была инициирована президентом на съезде партии в 2021 году. Как информирует сайт er.ru, в программе принимают участие свыше 7300 школ.

- В Республике Бурятия в сентябре завершился капитальный ремонт 54 школ. Все объекты были приняты в установленные сроки, и дети начали учебный год в обновлённых зданиях. В перечень работ входили ремонт фасадов, внутренних помещений, крыш, инженерных систем: электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и пожарной сигнализации, ремонт санузлов и пищеблоков, - отметил Владимир Ведерников, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Народном Хурале Республики Бурятия. - Федеральная программа дала возможность обновить даже малокомплектные школы в самых отдалённых районах республики, а для учащихся и учителей создать комфортные условия учёбы и работы. Для осуществления надлежащего контроля нами были созданы комиссии, в которые вошли депутаты-единороссы, представители родительских комитетов, СМИ. Контроль проводился на всех этапах строительства до приёмки объектов. К 2024 году будут отремонтированы более ста школ. На сегодня нами проводится работа по сбору предложений по дальнейшей реализации народной программы: возможное расширение перечня работ, участие родителей и учащихся в создании дизайн-проектов и прочее.
Единая Россия 2022 Бурятия

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