Награда была учреждена губернатором Александром Осиповым в прошлом году
Лучших врачей Забайкальского края наградят премией губернатора. Имена лауреатов премии будут озвучены 25 ноября на мероприятии «Лучший врач 2022».
- На основе конкурсного отбора определены 20 лауреатов в различных номинациях. Данная премия создана с целью признания заслуг медицинских работников государственных учреждений здравоохранения», - отметила глава здравоохранения региона Оксана Немакина.
Для награждения выбрали лауреатов в нескольких номинациях: «Ha переднем крае», «Долг превыше всего», «Сберечь новую жизнь», «Искусство врачевать», «Мастер медицины», «Профессия - судьба», «Ангел-хранитель».
Награждение лауреатов состоится 25 ноября в зале Дворца молодёжи «Мегаполис».
Впервые ежегодная премия для лучших медиков была учреждена в декабре 2021 года в знак уважения и благодарности к врачам. По словам губернатора Александра Осипова, «во время пандемии медики в условиях небывалой нагрузки обеспечили медпомощью забайкальцев по всем направлениям».
Лучших врачей Забайкальского края наградят премией губернатора
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