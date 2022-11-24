Бурятский цирк покажет программу «Полчаса на чудеса»



Бурятский цирк подготовил для жителей Бурятии программу «Полчаса на чудеса», которая вобрала лучшие номера из прежних выступлений.



Дети и взрослые увидят красочное представление для детей и взрослых, которое включает в себя клоунаду, жонглирование, вольтижную акробатику, воздушную гимнастику, скакалки, хореографические номера, хула-хупы.



-Это будет комбо из лучших номеров цирка Бурятии, - отмечает министерство культуры Бурятии.



Мероприятие состоится 26 и 27 ноября в 11:00 в ТРЦ «Пионер». Эта же программа пройдёт в декабре - 3, 4, 10, 11 и 17 декабря также в «Пионере».





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