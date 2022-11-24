Забайкальцы продолжают бегство в Бурятию

Они всё сильнее стремятся в соседнюю республику
За девять месяцев, с января по сентябрь 2022 года, населения Забайкальского края уменьшилось на 3606 человек. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на Забайкалкрайстат, в соседний регион приехали 17 482 человека, а покинули его 21 088.
Для переезда забайкальцы чаще всего выбирают Бурятию и Иркутскую область. Кроме того, они отправляются в Новосибирскую и Амурскую области, Подмосковье, Красноярский, Краснодарский, Приморский и Хабаровский края и в Санкт-Петербург.
Они всё сильнее стремятся в соседнюю республику
В финале соревновались 42 участницы в возрасте от 3 до 16 лет
Спектакли начнутся с 19 декабря
В нём примут участие чемпионы по каратэ Вениамин Гармаев и Богдан Курилко
Они с прошлого года тянули с подключением к электричеству
Главврач диспансера Ярослав Шубин выступил с докладом круглого стола в Москве
Более 50 единиц техники расчищает дороги от снега
На аллее высадили можжевельник как символ дружбы с Бурятией
До 31 декабря лучшие работы конкурса будут отобраны внутри вузов
Новогодние спектакли покажут с 3 по 30 декабря
В воинские части передали закупленные вещи
Стипендию им присудил НОЦ «Байкал»
Сельчане заметили дикого зверя на одной из улиц
Работы состоятся будущем году
Им потребуется только разрешение одного из родителей