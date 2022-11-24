Забайкальцы продолжают бегство в Бурятию

Они всё сильнее стремятся в соседнюю республику







За девять месяцев, с января по сентябрь 2022 года, населения Забайкальского края уменьшилось на 3606 человек. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на Забайкалкрайстат, в соседний регион приехали 17 482 человека, а покинули его 21 088.Для переезда забайкальцы чаще всего выбирают Бурятию и Иркутскую область. Кроме того, они отправляются в Новосибирскую и Амурскую области, Подмосковье, Красноярский, Краснодарский, Приморский и Хабаровский края и в Санкт-Петербург.