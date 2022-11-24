Две юные забайкалки завоевали титулы на всероссийском конкурсе красоты





Победительницей детского конкурса красоты «Маленькая мисс Россия 2022» стала десятилетняя москвичка Вирсавия К. Теперь она будет представлять страну на международном конкурсе «Маленькая мисс Мира», сообщает ТАСС.



В финал конкурса прошли 42 девочки в возрасте от трёх до 16 лет из разных регионов страны. Финалистки приняли участие в трёх дефиле - в спортивном образе, вечернем платье и национальном костюме.



Кроме главного титула, ещё несколько финалисток получили гран-при в отдельных возрастных группах. Титул Teen Miss Russia 2022 завоевала девятилетняя Варвара К. из Забайкалья, а звание Young Miss Russia 2022 - одиннадцатилетняя Полина С. из Читы.



