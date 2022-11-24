Бурятский оперный театр покажет новогодние спектакли



В Бурятском оперном театре уже готовятся к новогодним спектаклям. Для детей и взрослых покажут балет по мотивам всем известной сказки «Снежная королева».



Постановщик балета «Снежная королева» - наш земляк, балетмейстер Пётр Базарон. Эта постановка удостоена звания лауреата Российской национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин» и звания лауреата Уральской театральной премии «Браво». Юные зрители и их родители могут посмотреть музыкальную сказку «Золушка» и балет «Щелкунчик».



- Мы составили новогоднюю афишу так, чтобы нашим зрителям было удобно. Спектакли нашего новогоднего репертуара можно посмотреть не только вечером, но и днём. А после зрителей ждёт увлекательная встреча и хоровод вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой», - рассказали в театре.



Все спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».



НОВОГОДНЯЯ АФИША ДЕКАБРЬ:

19, 20,21,22,23 декабря – ПРЕМЬЕРА, балет «Снежная королева» (6 +)

Время: 10:30, 13:00, 15:30





24, 25, 26, 27 декабря - музыкальная сказка «Золушка» (0+ )

Время: 10:30, 13:00, 15:30





28, 29 декабря – балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» (0+)

Время: 13:00, 16:30



НОВОГОДНЯЯ АФИША ЯНВАРЬ:

2, 3,4 января – музыкальная сказка «Золушка» (0+)

Время: 10:30, 13:00, 15:30





5, 6 января - премьера, балет «Снежная королева» (6 +)

Время: 10:30, 13:00, 15:30





7, 8 января - балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» (0+)

Время: 13:00, 17:30



