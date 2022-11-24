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Бурятский оперный театр покажет новогодние спектакли

Бурятский оперный театр покажет новогодние спектакли
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Спектакли начнутся с 19 декабря

В Бурятском оперном театре уже готовятся к новогодним спектаклям. Для детей и взрослых покажут балет по мотивам всем известной сказки «Снежная королева».

Постановщик балета «Снежная королева» - наш земляк, балетмейстер Пётр Базарон. Эта постановка удостоена звания лауреата Российской национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин» и звания лауреата Уральской театральной премии «Браво». Юные зрители и их родители могут посмотреть музыкальную сказку «Золушка» и балет «Щелкунчик».

- Мы составили новогоднюю афишу так, чтобы нашим зрителям было удобно. Спектакли нашего новогоднего репертуара можно посмотреть не только вечером, но и днём. А после зрителей ждёт увлекательная встреча и хоровод вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой», - рассказали в театре.

Все спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».

НОВОГОДНЯЯ АФИША ДЕКАБРЬ: 
19, 20,21,22,23 декабря – ПРЕМЬЕРА, балет «Снежная королева» (6 +)
Время: 10:30, 13:00, 15:30 

24, 25, 26, 27 декабря - музыкальная сказка «Золушка» (0+ )
Время: 10:30, 13:00, 15:30 

28, 29 декабря – балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» (0+) 
Время: 13:00, 16:30
 
НОВОГОДНЯЯ АФИША ЯНВАРЬ:
2, 3,4 января – музыкальная сказка «Золушка» (0+)
Время: 10:30, 13:00, 15:30 

5, 6 января - премьера, балет «Снежная королева» (6 +)
Время: 10:30, 13:00, 15:30 

7, 8 января - балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» (0+)
Время: 13:00, 17:30

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