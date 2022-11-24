Для жителей Бурятии проведут мастер-класс по карате



Противостояние двух разных стилей каратэ-до развернётся между мастером «сито-рю» Вениамином Гармаевым и мастером «годзю-рю» Богданом Курилко.



Вениамин Гармаев - многократный чемпион и призёр стилевых и всестилевых чемпионатов России по каратэ, трёхкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион мира, победитель Кубка мира по карате.

Богдан Курилко –ученик легендарного мастера «годзю-рю» Морио Хигаонна, основатель собственной Школы. В прошлом журналист, руководитель издательских домов «Вояж Отдых», «Аргументы и Факты», «Популярная Пресса» и др.



- Каратистам Республики Бурятия выпала честь получить уроки мастерства и перенять опыт великих спортсменов, - подчеркнули в минспорта Бурятии.



Мастер-класс пройдёт 5 декабря в зале спортивной секции Сётокан карате-до по адресу: проспект Автомобилистов, 8. Также в этот день пройдёт семинар для представителей карате республики, где обсудят дальнейшее развитие и особенности этого вида спорта.



