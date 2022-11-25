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Врач-терапевт рассказала, как прийти в форму после беременности

Врач-терапевт рассказала, как прийти в форму после беременности
Общество,  Фото:пресс-служба ГПЦ
Этому поможет регулярное питание, грудное вскармливание и спокойная обстановка

Беременность сопровождается кардинальными изменениями в организме. За 9 месяцев женщина прибавляет от 5 до 20 килограммов, объём крови возрастает на 30%, резко меняется уровень гормонов. Эти процессы более чем естественны, однако один из самых частых вопросов, который мучает женщину после родов – как прийти в форму после такой «встряски»?

Об этом для «Байкал-Daily» в рамках недели популяризации подсчёта калорий рассказала врач-терапевт Городского перинатального центра Елена Трофимова.

Течение беременности и состояние организма после родов – вещи сугубо индивидуальные, и каких-то чётких норм времени восстановления нет. Поэтому не нужно спешить избавляться «от всего лишнего». Но некоторые вещи помогут организму прийти в себя.

Процесс восстановления зависит, в первую очередь, оттого, как проходила беременность и сами роды. Если на фоне беременности имели место такие состояния как анемия, артериальная гипертензия, гестационнный сахарный диабет, необходимо показаться врачу через месяц после родов.

Если говорить о возвращении в свой график физической активности, следует учитывать, что при естественном родоразрешении нужно выдержать срок минимум 2 месяца, а после кесарева сечения – не менее полугода.

Обычно после родов живот сокращается в течение 4-6 недель, отмечает врач. И сложную работу по восстановлению формы после родов следует начать с восстановления питания. Для начала нужно позаботиться о регулярности питания: убрать перекусы на бегу, находить время и силы на полноценные приёмы пищи, хотя это и сложно для новоиспечённых мам, особенно в первый год жизни ребёнка. Также надо стараться вести учёт нормы калорийности пищи.

- Калорийность и граммовку всех продуктов сегодня можно легко найти в интернете, а также имеются различные мобильные приложения, в которых легко получить эту информацию. Для начала подсчитайте, сколько вообще килокалорий в сутки нужно вашему организму. Сделать это несложно: в среднем на один килограмм веса требуется 30 кКал. Если вы весите, например, 60 кг, то умножаем 30 на 60 и получаем 1800 кКал – это и есть ваш суточный калораж. Но если вы кормящая мама, то вам следует добавить к этой цифре ещё от 300 до 500 кКал в сутки в зависимости от степени активности вашего грудного вскармливания. Если ребёнку меньше года, то прибавляете 500 кКал, если старше – 300, - объясняет Елена Трофимова.

Грудное вскармливание зачастую способствует снижению веса, так как процесс кормления очень энергозатратный для организма. Поэтому не обязательно ставить себя в жёсткие рамки, высчитывая каждую килокалорию. Такого подхода вполне достаточно, чтобы сохранить здоровье и продолжать грудное вскармливание столько, сколько потребуется малышу.

Что касается физических нагрузок, то они должны быть посильными и адекватными: не нужно бежать в зал и поднимать штангу. Мышцы пресса нельзя резко нагружать даже обыкновенной планкой. Для начала можно начать с небольшой гимнастики дома, ежедневных прогулок с ребёнком на дальние дистанции, и уже постепенно переходить к более интенсивным занятиям. После родов хорошо помогает йога, пилатес, стретчинг, аквааэробика. Перед началом занятий нужно обязательно проконсультироваться с врачом и сдать все необходимые анализы.

- Также избавиться от лишних килограммов помогает спокойная обстановка в семье и отсутствие стрессов, поэтому, как говорил Карлсон: «Спокойствие, только спокойствие»! – подчеркивает врач.
городской перинатальный центр Бурятия беременные Улан-Удэ здравоохранение

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