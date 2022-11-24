В Бурятии энергетики оставили сельчан без света

К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратились жители Иволгинского района. Они пожаловались на сотрудников ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго».



Как выяснилось, сельчане ещё в 2021 году заключили договоры на технологическое присоединение к электросетям. Сделать это энергетики должны были в течение шести месяцев, но в итоге так и не исполнили свои обязательства.



Омбудсмен обратилась в прокуратуру республики. После проверки надзорное ведомство внесло компании представление об устранении выявленных нарушений

