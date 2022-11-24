К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратились жители Иволгинского района. Они пожаловались на сотрудников ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго».
Как выяснилось, сельчане ещё в 2021 году заключили договоры на технологическое присоединение к электросетям. Сделать это энергетики должны были в течение шести месяцев, но в итоге так и не исполнили свои обязательства.
Омбудсмен обратилась в прокуратуру республики. После проверки надзорное ведомство внесло компании представление об устранении выявленных нарушений
В Бурятии энергетики оставили сельчан без света
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