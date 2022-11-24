Стипендию им присудил НОЦ «Байкал»
Учёные ВСГУТУ получат стипендию проектного офиса межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) «Байкал». Её размер составляет 50 тысяч рублей.
- На момент подачи заявок мы были уверены в том, что наши молодые учёные станут обладателями именных стипендий данной программы и получат поддержку. Многие из них уже имеют серьёзные результаты научных исследований, а также активно участвуют в грантовых конкурсах, - отметил проректор ВСГУТУ по научной работе Дмитрий Шалбуев.
Претендовали на стимулирующие выплаты молодые учёные из Иркутской и специалисты других организаций – участников НОЦ «Байкал».
- Очень неожиданно стать стипендиатом этой программы. Мы знаем, что заявок было много, в том числе от нашего университета. Приятно оказаться в числе лучших», - отметила молодой учёный ВСГУТУ Туяна Тумурова.
Одним из главных условий получения стипендии было наличие разработок по комплексной переработке древесины, промышленных отходов, и агробиофарм технологиям.
На конкурс поступили 123 заявки от молодых исследователей. Конкурсная комиссия выбрала 80 лидеров из Иркутской области и Республики Бурятия.
Девять молодых учёных ВСГУТУ выиграли стипендию в 50 тысяч
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Главврач диспансера Ярослав Шубин выступил с докладом круглого стола в Москве
Стипендию им присудил НОЦ «Байкал»
Сельчане заметили дикого зверя на одной из улиц
Работы состоятся будущем году
Им потребуется только разрешение одного из родителей
Погиб уроженец Мухоршибирского района Тумэн Дамбадоржиев
Летом будущего года в Бурятии снимут фильм-сказку по мотивам бурятских легенд
Надзорные ведомства обследует 53 крупных свалок в республике
Горожане смогут узнавать об отключении воды, тепла и света в одном месте
Для них построят две новые девятиэтажки
Осуждённые также подготовили открытки
Батора Сагалуева не было дома почти десять месяцев
Он уже вышел на связь со своей матерью
Солбон Лыгденов запечатлел уже нескольких бойцов
Без электричества останутся десятки улиц