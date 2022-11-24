24 ноября

23 ноября

Популярное

Девять молодых учёных ВСГУТУ выиграли стипендию в 50 тысяч

Девять молодых учёных ВСГУТУ выиграли стипендию в 50 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стипендию им присудил НОЦ «Байкал»

Учёные ВСГУТУ получат стипендию проектного офиса межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) «Байкал». Её размер составляет 50 тысяч рублей.

- На момент подачи заявок мы были уверены в том, что наши молодые учёные станут обладателями именных стипендий данной программы и получат поддержку. Многие из них уже имеют серьёзные результаты научных исследований, а также активно участвуют в грантовых конкурсах, - отметил проректор ВСГУТУ по научной работе Дмитрий Шалбуев.

Претендовали на стимулирующие выплаты молодые учёные из Иркутской и специалисты других организаций – участников НОЦ «Байкал».

- Очень неожиданно стать стипендиатом этой программы. Мы знаем, что заявок было много, в том числе от нашего университета. Приятно оказаться в числе лучших», - отметила молодой учёный ВСГУТУ Туяна Тумурова.

Одним из главных условий получения стипендии было наличие разработок по комплексной переработке древесины, промышленных отходов, и агробиофарм технологиям.

На конкурс поступили 123 заявки от молодых исследователей. Конкурсная комиссия выбрала 80 лидеров из Иркутской области и Республики Бурятия.
ученые стипендии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Республиканский врачебно-физкультурный диспансер попал в число лучших в России
Республиканский врачебно-физкультурный диспансер попал в число лучших в России
Общество, 24.11.2022
Главврач диспансера Ярослав Шубин выступил с докладом круглого стола в Москве
В пригороде Улан-Удэ к людям вышла рысь
В пригороде Улан-Удэ к людям вышла рысь
Общество, 24.11.2022
Сельчане заметили дикого зверя на одной из улиц
В Бурятии 14-летние подростки смогут работать без согласия опеки
В Бурятии 14-летние подростки смогут работать без согласия опеки
Общество, 24.11.2022
Им потребуется только разрешение одного из родителей
В Бурятии простятся с 30-летним погибшим мобилизованным
В Бурятии простятся с 30-летним погибшим мобилизованным
Общество, 24.11.2022
Погиб уроженец Мухоршибирского района Тумэн Дамбадоржиев
Артисты Бурятского цирка сыграют в фильме «Коралловые бусы»
Артисты Бурятского цирка сыграют в фильме «Коралловые бусы»
Общество, 24.11.2022
Летом будущего года в Бурятии снимут фильм-сказку по мотивам бурятских легенд
В Бурятии начнут ликвидацию крупных свалок
В Бурятии начнут ликвидацию крупных свалок
Общество, 24.11.2022
Надзорные ведомства обследует 53 крупных свалок в республике
В Улан-Удэ работает единый чат по коммунальным авариям
В Улан-Удэ работает единый чат по коммунальным авариям
Общество, 24.11.2022
Горожане смогут узнавать об отключении воды, тепла и света в одном месте
Более 300 жителей Северобайкальска ждут новых квартир
Более 300 жителей Северобайкальска ждут новых квартир
Общество, 24.11.2022
Для них построят две новые девятиэтажки
В Бурятию со спецоперации на Украине вернулся известный боксёр
В Бурятию со спецоперации на Украине вернулся известный боксёр
Общество, 24.11.2022
Батора Сагалуева не было дома почти десять месяцев
Из украинского плена вернули жителя Бурятии
Из украинского плена вернули жителя Бурятии
Общество, 24.11.2022
Он уже вышел на связь со своей матерью
В Улан-Удэ опять всю неделю будут отключать свет
В Улан-Удэ опять всю неделю будут отключать свет
Общество, 24.11.2022
Без электричества останутся десятки улиц

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^