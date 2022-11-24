Девять молодых учёных ВСГУТУ выиграли стипендию в 50 тысяч

Стипендию им присудил НОЦ «Байкал»



Учёные ВСГУТУ получат стипендию проектного офиса межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) «Байкал». Её размер составляет 50 тысяч рублей.



- На момент подачи заявок мы были уверены в том, что наши молодые учёные станут обладателями именных стипендий данной программы и получат поддержку. Многие из них уже имеют серьёзные результаты научных исследований, а также активно участвуют в грантовых конкурсах, - отметил проректор ВСГУТУ по научной работе Дмитрий Шалбуев.



Претендовали на стимулирующие выплаты молодые учёные из Иркутской и специалисты других организаций – участников НОЦ «Байкал».



- Очень неожиданно стать стипендиатом этой программы. Мы знаем, что заявок было много, в том числе от нашего университета. Приятно оказаться в числе лучших», - отметила молодой учёный ВСГУТУ Туяна Тумурова.



Одним из главных условий получения стипендии было наличие разработок по комплексной переработке древесины, промышленных отходов, и агробиофарм технологиям.



На конкурс поступили 123 заявки от молодых исследователей. Конкурсная комиссия выбрала 80 лидеров из Иркутской области и Республики Бурятия.

