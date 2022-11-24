Республиканский врачебно-физкультурный диспансер попал в число лучших в России

Главврач диспансера Ярослав Шубин выступил с докладом круглого стола в Москве
Главный врач республиканского врачебно-физкультурного диспансера, главный внештатный специалист минздрава Бурятии по спортивной медицине Ярослав Шубин принял участие в заседании круглого стола «Создание системы медицинского, медико-биологического и научно-методического обеспечения подготовки спортивного резерва в Российской Федерации».
Мероприятие прошло 22 сентября в Совете Федерации в Москве и собрало ряд представителей различных регионов. Провёл круглый стол первый заместитель председателя комитета Совфеда, сенатор от Бурятии Александр Варфоломеев.
Ярослав Шубин выступил с докладом в котором освещал состояние межведомственного взаимодействия министерства здравоохранения и министерства спорта и молодёжной политики Бурятии по научно-методическому и медико-биологическому обеспечению в республике.
- На сегодняшний день по данному направлению попадают два вида спорта – вольная борьба и бокс. Центром спортивной подготовки создана комплексная межведомственная комплексная научная группа. В неё входят специалисты Центра спортивной подготовки, БГУ и врачебно-физкультурного диспансера, которые проводят мониторинг тренированности, физической работоспособности, здоровья и подготовленности наших ведущих спортсменов к ответственным соревнованиям, - рассказал Ярослав Шубин.
Участники круглого стола оценили доклад главврача республиканского спортдиспансера. По словам Шубина, эксперты отметили слаженную проделанную работу между министерствами республики.
- Был проведён мониторинг Советом Федерации о состоянии врачебно-физкультурных диспансеров нашей страны. Приятно отметить, что мы попали в 12 лучших диспансеров России. В том числе, по показателям межведомственного взаимодействия. Мы представили реальную проделанную работу, а не теоретические наработки, - заявил Ярослав Шубин.
В ближайшее время, 8 и 9 декабря, республиканский врачебно-физкультурный диспансер примет участие в итоговой международной конференции в Москве. Там руководители будут подводить итоги по регионам и представлять планы на 2023 год.
Республиканский врачебно-физкультурный диспансер попал в число лучших в России
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