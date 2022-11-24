Это позволит увеличить пропускную способность участка
В Улан-Удэ на улице Жуковского перенесли пешеходный переход выше по улице на несколько метров – ранее переход был расположен прямо на повороте с проспекта 50-летия Октября. Решение о переносе было принято после анализа результатов введения новой схемы движения на площади Комсомольской.
- В момент, когда горожане переходили дорогу по пешеходному переходу, автомобилям приходилось останавливаться в зоне перекрёстка, в следствие чего движение по перекрёстку блокировалось. По поручению мэра был выполнен перенос пешеходного перехода. Ситуация на перекрёстке заметно улучшилась, - заявил председатель комитета по транспорту Юрий Ткачёв.
Кроме того, в ходе работ была выделена пешеходная зона, которая ранее отсутствовала.
Напомним, для увеличения пропускной способности в следующем году планируется перенести светофор и пешеходный переход с остановки «Бурятэнерго» выше перекрёстка с улицей Чертенкова – это позволит автомобилям беспрепятственно уходить налево.
Также в будущем предстоит работа по изменению организации движения на улице Коммунистической. Предлагается привести в соответствие автобусные остановки, сделать регулируемый пешеходный переход, запретить разворот автомобилей с улицы Балтахинова.
Работы по оптимизации движения на площади Комсомольской и проспекту 50-летия Октября продолжатся в следующем году при капитальном ремонте дороги, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ перенесли пешеходный переход
Общество, Фото:
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