В Улан-Удэ перенесли пешеходный переход

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Это позволит увеличить пропускную способность участка



В Улан-Удэ на улице Жуковского перенесли пешеходный переход выше по улице на несколько метров – ранее переход был расположен прямо на повороте с проспекта 50-летия Октября. Решение о переносе было принято после анализа результатов введения новой схемы движения на площади Комсомольской.



- В момент, когда горожане переходили дорогу по пешеходному переходу, автомобилям приходилось останавливаться в зоне перекрёстка, в следствие чего движение по перекрёстку блокировалось. По поручению мэра был выполнен перенос пешеходного перехода. Ситуация на перекрёстке заметно улучшилась, - заявил председатель комитета по транспорту Юрий Ткачёв.



Кроме того, в ходе работ была выделена пешеходная зона, которая ранее отсутствовала.



Напомним, для увеличения пропускной способности в следующем году планируется перенести светофор и пешеходный переход с остановки «Бурятэнерго» выше перекрёстка с улицей Чертенкова – это позволит автомобилям беспрепятственно уходить налево.



Также в будущем предстоит работа по изменению организации движения на улице Коммунистической. Предлагается привести в соответствие автобусные остановки, сделать регулируемый пешеходный переход, запретить разворот автомобилей с улицы Балтахинова.



Работы по оптимизации движения на площади Комсомольской и проспекту 50-летия Октября продолжатся в следующем году при капитальном ремонте дороги, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

