На севере Бурятии чествовали почётного гражданина Северобайкальска

Общество, Фото: пресс-служба администрации Северобайкальска

Баира Дандарова поздравили с присуждением почётного звания



В конце октября на очередной сессии Северобайкальского городского Совета депутатов состоялось ежегодное определение «Почётного гражданина города Северобайкальск». В этом году кандидатами на высшую городскую награду стало четверо северобайкальцев.



По итогам открытого голосования почётным гражданином города был избран Баир Дандаров – тренер-преподаватель отделения бокса Северобайкальской детско-юношеской спортивной школы. Нагрудный знак и памятные подарки были вручены сегодня, 24 ноября, в торжественной обстановке.



Как сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска, Баир Дандаров вносит большой вклад в развития бокса в городе, на Бурятском участке БАМа и республике. Под его руководством проводятся ежегодные межрегиональные турниры. Из числа его воспитанников 7 человек выполнили звание «Мастер спорта России», а 8 человек выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта».



Баир Дандаров является судьёй международной категории АИБА, судьёй всероссийской категории. За достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения он получил массу наград. Кроме того, тренер является заслуженным работником физической культуры Республики Бурятия.

