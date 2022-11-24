Баира Дандарова поздравили с присуждением почётного звания
В конце октября на очередной сессии Северобайкальского городского Совета депутатов состоялось ежегодное определение «Почётного гражданина города Северобайкальск». В этом году кандидатами на высшую городскую награду стало четверо северобайкальцев.
По итогам открытого голосования почётным гражданином города был избран Баир Дандаров – тренер-преподаватель отделения бокса Северобайкальской детско-юношеской спортивной школы. Нагрудный знак и памятные подарки были вручены сегодня, 24 ноября, в торжественной обстановке.
Как сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска, Баир Дандаров вносит большой вклад в развития бокса в городе, на Бурятском участке БАМа и республике. Под его руководством проводятся ежегодные межрегиональные турниры. Из числа его воспитанников 7 человек выполнили звание «Мастер спорта России», а 8 человек выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта».
Баир Дандаров является судьёй международной категории АИБА, судьёй всероссийской категории. За достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения он получил массу наград. Кроме того, тренер является заслуженным работником физической культуры Республики Бурятия.
На севере Бурятии чествовали почётного гражданина Северобайкальска
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