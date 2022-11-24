В пригороде Улан-Удэ к людям вышла рысь





На улице Отрадная в селе Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии местные жители заметили рысь. Фотографией дикого зверя люди поделились в местном чате. На снимке видно рысью голову, торчащую из забора.В районной группе «Иволга-инфо. 24/7» сообщили, что сигнал о выходе дикого животного к людям передан в Бурприроднадзор и администрацию поселения.Между тем, в Бурприроднадзоре «Байкал-Daily» прокомментировали ситуацию:- Законодательством определены пределы полномочий каждого госоргана в части обеспечения данных мер. Если дикое животное находится в пределах населённого пункта, то меры по его добыче принимаются территориальными органами полиции в рамках обеспечения безопасности населения. Бурприроднадзор действует за пределами населённых пунктов.Чуть позже в «Иволге-инфо» дополнили, что сотрудники администрации дважды объехали территорию и обследовали близлежащие улицы, но животное не обнаружили.Кроме того, информация проверятся полицией:- Сведений о нападении животного на людей в орган внутренних дел не поступало, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.