В пригороде Улан-Удэ к людям вышла рысь

На улице Отрадная в селе Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии местные жители заметили рысь. Фотографией дикого зверя люди поделились в местном чате. На снимке видно рысью голову, торчащую из забора.
В районной группе «Иволга-инфо. 24/7» сообщили, что сигнал о выходе дикого животного к людям передан в Бурприроднадзор и администрацию поселения.
Между тем, в Бурприроднадзоре «Байкал-Daily» прокомментировали ситуацию:
- Законодательством определены пределы полномочий каждого госоргана в части обеспечения данных мер. Если дикое животное находится в пределах населённого пункта, то меры по его добыче принимаются территориальными органами полиции в рамках обеспечения безопасности населения. Бурприроднадзор действует за пределами населённых пунктов.
Кроме того, информация проверятся полицией:
- Сведений о нападении животного на людей в орган внутренних дел не поступало, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2018 года на проспекте Строителей в Улан-Удэ у многоквартирного дома бегала рысь. Животное заметила женщина, выгуливающая собаку. Первыми на помощь пришли сотрудники Росгвардии. Те оцепили территорию, чтобы не спугнуть зверя. Прибывшие на место специалисты Бурприроднадзора отловили рысь.
В октябре 2019 года в Заиграевском районе молодая рысь также вышла к людям. Её заметили жители посёлка Челутай. Специалисты призывали местных жителей не трогать животное, отмечая, что оно не опасно. Но, к сожалению, всё окончилось печально: вскоре рысь нашли мёртвой. По всей видимости, её насмерть загрызли собаки. Погибшему зверю было всего около пяти месяцев, он, вероятно, отбился от матери.
В январе этого года в селе Новый Заган Мухоршибирского района местный житель нашёл в сарае рысёнка, который сидел на поленнице. Сельчанин позвал на помощь сотрудников Байкальского заповедника. Госинспекторы отловили животное и выпустили на территорию заказника «Алтачейский».